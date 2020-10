Aurora Shopping recebe 15 novas operações, de petshop à tecnologia

Inaugurações vão movimentar o centro de compras com inovação, marcas exclusivas enovos serviços

O Aurora Londrina receberá quinze novas operações até o final do ano, diversificando o mix do empreendimento em setores como tecnologia, moda, gastronomia e serviços. O Shopping aproveitou o período de desaceleração econômica dos últimos meses para reforçar a oferta de soluções para os clientes em todos os segmentos com as mais novas tendências do varejo. Com as inaugurações, serão gerados mais de cem empregos diretos.

“Sabemos que teremos um ‘novo mercado’ na volta da normalidade da vida das pessoas e dos negócios. O Aurora aproveitou esta ‘pausa forçada’ para se renovar e se qualificar, preparando-se para o cenário que virá após este período. O foco é oferecer sempre aos nossos clientes a melhor experiência em consumo, serviços e lazer”, afirma o superintendente do Shopping, Marcos Crestani.

Após a explosão do comércio virtual impulsionado pelo distanciamento social, há consenso de que o varejo nunca mais será o mesmo. A Lecitá é um exemplo da irreversível convergência dos universos físico e digital. A loja de moda jovem voltada ao público feminino nasceu na internet e está chegando ao Shopping. As vendas até agora eram feitas pelas redes sociais”, explicaTassianeBerniniNeme, que é sócia de Letícia Amorim. “Nós sentimos a necessidade de mais proximidade com as nossas clientes”, afirma Tassiane, acrescentando que a Lecitá, com inauguração prevista para novembro, vai manter as duas plataformas de vendas, digital e física.

Entre as marcas que estão chegando ao Aurora, uma delas é a Hering, uma das gigantes do vestuário do varejo nacional. Com mais de 400 franquias no País, a marca abrirá as portas no Shopping até o final do ano.

Mirando o crescente público adepto de caminhadas, corridas, trilhas, montanhismo, beachtennis e camping, entre outras modalidades, a SmartRun também está abrindo as portas no Aurora. O proprietário Vinicius Guarda diz que há um público potencial para artigos esportivos e vestuário do esporte. “Nosso foco é o público jovem, mas há grande procura por itens próprios para caminhadas e corridas de rua, por exemplo, em todas as faixas etárias”, diz. “Vamos atender este mercado que só se expande”.

Proprietária da Fattini Arte em Joias, a empresária Samanta Ceribelli vai abrir até o final de outubro a sua segunda operação no Aurora. A marca Green byMissako tem a proposta de aliar conforto, praticidade e beleza estética nas peças voltadas para a garotada entre 0 e 10 anos. A grife paulista é referência no mercado de moda infantil há 35 anos e chega a Londrina por meio da franquia no Aurora. “É uma grife especial que promete encantar”, adianta.

Na praça de alimentação, a Menu Ultra Smash Burger vai oferecer aos clientes a opção de lanches especiais, com diferenciais que vão da embalagem ao sabor. “Nosso foco é tornar a refeição uma experiência incrível. Nosso hambúrguer segue o estilo clássico americano, simples e com sabor surpreendente. O conceito é o de “menos é mais”, diz o proprietário Pedro Amâncio. “Queremos que nosso cliente viaje no tempo ao dar a primeira mordida”, diz, programando a inauguração para novembro.

Centro de inovação

Reforçando a tendência dos shoppings de abrir espaço para operações de serviços, o Aurora receberá até novembro um centro de inovação. A “RenovRetail” será um laboratório de tecnologia, explica o executivo de varejo AlvaroFarana. O objetivo é desenvolver soluções tecnológicas para o mercado varejista, com um parceiro de grande porte: o Grupo Muffato, que tem uma unidade gourmet no Shopping e estará incubada na RenovRetail por meio do braço “MuffatoLabs”. “Vamos inovar com a instalação em um shopping center, um ambiente inclusivo que promove a interação do ‘lab’ com o público”, diz Farana.

Os pets também vão ganhar um local privilegiado no Aurora Shopping com a chegada, em breve, do Au-rora Pet Shop. Júlio Cezar Ribeiro está preparando o espaço que vai oferecer os serviços de banho e tosa para a turminha de patas, além de uma completa seção de artigos e rações premium para cães e gatos. Ele já é proprietário do CarWash Gleba, no primeiro subsolo, e aposta na oferta de serviços nos shoppings. “Cada vez mais as pessoas buscam facilidades e os shoppings oferecem isso”.

Outras operações que já estão no Aurora planejam expansão, apostando em uma retomada rápida da economia após a quarentena. A Smart Fit, maior academia de ginástica da América Latina, está se preparando para receber os clientes com mais conforto: vai ampliar o espaço, passando a ocupar 1,2 mil m². A ideia é dar amplitude a alguns espaços já existentes e trazer novos aparelhos e nova área de treino”, explica o franqueado da marca, SamiAlawi. A pandemia adiou um pouco os planos de expansão, que deveria ter sido implementada em junho.

Completam as novidades do Aurora o restaurante Caponata, que iniciou operações na praça de alimentação em julho. A Claro também acaba de chegar ao mall, com loja conceito no piso térreo. O quiosque Magnolia Presentes também já atende os clientes. Para os beerlovers, há boas notícias à vista. A Cervejaria St. Peter’s vai desembarcar no empreendimento com opções da bebida artesanal de sabor único. AVialaser, clínica de depilação com tecnologia avançada, prepara-se para abrir as portas no último trimestre. Também estãochegando ao Aurora os quiosques do setor de alimentação Milklandia, de chocolates importados, e Oakberry, franquia de açaí.

Ruth Costa Meira/Asimp