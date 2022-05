Aurora Shopping recebe ação de prevenção ao glaucoma

Especialistas farão exames, incluindo a medição da pressão intraocular,das 10h às 14h neste sábado

Neste sábado, 21, o Aurora Shopping Londrina (Avenida Ayrton Senna, 400 – Gleba Palhano) vai receber uma importante ação na área da saúde, promovida pela Associação Paranaense de Oftalmologia. Antecipando o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, em26 de maio, médicos oftalmologistas voluntários da clínica Alphamedestarão no Shopping realizando gratuitamente exames para medir a pressão intraocular, biomicroscopia, fundo de olho e outros testes para o diagnóstico e prevenção do glaucoma.

A doença é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo e, no mês de maio, são realizadas ações de conscientizaçãoem todo o País para alertar a população sobre a importância do exame preventivo. O glaucoma acomete aproximadamente 1,5 milhão de pessoas ao ano no Brasil, informa o oftalmologista Renato Mourad.

A equipe da Alphamed atenderá o público no piso térreo do Aurora Shopping neste sábado, entre 10h e 14 horas, por ordem de chegada. Quem tiver detectado sinais de glaucoma, será orientado a consultar seu oftalmologista para receber o tratamento indicado. A população também poderá esclarecer dúvidas relacionadas ao glaucoma com os especialistas.