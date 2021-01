Avança obra do Arco Leste que liga avenidas José Ventura Pinto e Robert Koch

Com equipes simultâneas em várias frentes de trabalho, obra já ultrapassou os 70% de finalização dos projetos

As obras do Trecho 3 do Arco Leste, que fará ligação das avenidas José Ventura Pinto e Robert Koch, caminham para sua conclusão. Com investimentos de R$10,5 milhões, a Prefeitura de Londrina estima que a obra seja entregue até março, pois já atingiu mais de 70% de finalização dos projetos. E para antecipar esse prazo, os serviços estão sendo executados simultaneamente em diferentes frentes de trabalho.

Desde a detonação das rochas, que ocorreu no final do setembro, foi possível instalar uma nova rede de galeria pluvial, na área próxima à cabeceira de pista do Aeroporto Governador José Richa. Ali, foi finalizada a terraplanagem e serviços de aterro para que, na próxima semana, seja instalado o meio-fio e feita a colocação de brita, que é a preparação de subleito para pavimentação asfáltica.

Outras equipes estão atuando no final da avenida Robert Koch, onde foi terminada a terraplanagem e colocação do meio-fio.

Também estão sendo colocados os postes da Robert Koch, seguida de instalação de luminárias LED para iluminação da via. Na semana que vem, será feito o mesmo serviço em trecho da avenida Salgado Filho. E uma equipe está finalizando os novos poços de visita, da rede de galeria pluvial.

Na sexta-feira (15), foi concluído projeto para implementação de rotatória no cruzamento da avenida Robert Koch com a rua Leontina Conceição Gaion. A construtora estima que, dentre 20 a 30 dias, a rotatória rotatória seja finalizada para liberação de tráfego na via, contornando os fundos da pista do Aeroporto.

As obras do Trecho 3 do Arco Leste são executadas pela Kapa Construções, empresa vencedora do processo licitatório, com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. O projeto engloba 2.800 metros de extensão de pista dupla, com nove metros de largura. Somados, são 5,5km de nova pavimentação, iluminação pública e construção de calçadas; além de três quilômetros de gramado e outros 120 mil metros cúbicos em movimentação de terra.

