Avenida Ayrton Senna terá pontos de interdição no domingo (15)

Bloqueios são necessários para a instalação de tubulações da Sanepar

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) informa que, no domingo (15), o tráfego de veículos na Avenida Ayrton Senna, na Gleba Palhano, região sul de Londrina, sofrerá alterações em função das obras de continuidade da implantação da adutora Cafezal, da Sanepar.

A via estará interditada na rotatória com a Rua Ernâni Lacerda de Athayde e, por causa disso, todo o perímetro compreendido entre as ruas João Huss e Caracas, no sentido Avenida Madre Leônia Milito, estará bloqueado para o tráfego comum. Já no lado oposto, em direção ao lago Igapó, o fluxo seguirá normalmente. Em razão do desvio, quem sobe a Ayrton Senna precisará converter à direita na Rua João Huss, tomar à esquerda a Eurico Humming e, então, acessar a Caracas ou a Ulrico Zuinglio para retornar à avenida.

Apenas moradores, trabalhadores e clientes de estabelecimentos comerciais terão passagem na área impedida. Da Rua Caracas para a Avenida Ernâni Lacerda de Athayde, o acesso a um prédio empresarial e a lojas de fast-food se dará na contramão.

Obra

Com investimentos na ordem de R$ 10,2 milhões, as intervenções da Sanepar visam substituir as duas linhas de adutora da década de 1960, que levam água do Ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da empresa, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek (JK). A obra teve início em dezembro passado. Em caso de chuva, a programação do domingo será cancelada.

NCPML