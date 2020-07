Avenida dos Pioneiros recebe duplicação e melhorias

As intervenções estão em andamento e facilitarão o trajeto até a UTFPR; melhorias incluem nova rotatória, sistema de drenagem e ciclovia

A região leste de Londrina tem mais uma obra em execução para melhorar a mobilidade e o fluxo de trânsito em uma de suas principais vias. A avenida dos Pioneiros passará por duplicação em um trecho aproximado de 1,5 km, entre a rua dos Caquizeiros e rua Ângelo Antônio Tronchini, na abrangência do Jardim Morumbi. Os trabalhos começaram, há cerca de um mês, com a realização do levantamento topográfico, já finalizado, e início dos serviços de limpeza de terreno e terraplanagem. A Prefeitura de Londrina investirá cerca de R$ 2,6 milhões, com recursos próprios, para a execução das obras. O prazo de entrega é de seis meses.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, as intervenções para duplicação da avenida ajudarão a interligar de forma mais efetiva a pista no sentido de acesso à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), onde foi feita, anteriormente, a duplicação que integra o Trecho 2 do projeto Arco Leste. Além da duplicação, será criada uma nova rotatória na avenida, no ponto de ligação com a avenida das Laranjeiras. O projeto ainda prevê uma ciclovia.

Verçosa destacou que a nova duplicação facilitará o trânsito, por exemplo, para quem trafega desde a Avenida Theodoro Victorelli até a área da UTFPR, condomínios e empreendimentos da região. “A obra compõe o pacote amplo de melhorias que estão sendo feitas na zona leste e Avenida dos Pioneiros, aprimorando a ligação e prolongamento da via, paralelamente às ações do Arco Leste. Neste momento, também está em execução o Trecho 1 do Arco Leste, que permitirá o prolongamento desta avenida até a BR-369”, acrescentou.

A obra de duplicação contará com aplicação de mais de 10 mil m² em massa asfáltica e a avenida ganhará novo sistema de drenagem, iluminação e sinalização viária. Além disso, haverá interferências em redes de água e esgoto, telefonia e energia elétrica, entre outras adequações importantes que renovarão a via.

A duplicação animou o morador Natanael Brito de Lima, que tem 59 anos e desde os 15 vive em Londrina. “Minha família tinha um sítio perto de Tamarana antes de vir pra cidade. Sempre moramos nessa região. Eu moro na avenida das Laranjeiras e minha vó mora aqui na Pioneiros, em frente a obra. Aqui no [Jardim] Interlagos, tão fazendo essa pista lá desde o shopping, já fez o viaduto. Nossa, isso tudo foi um presente de Deus”, comentou animado o guarda noturno.

Após o serviço de terraplanagem, em andamento, serão realizadas intervenções para o nivelamento do solo e instalação de galerias, precedendo a duplicação e nova pavimentação asfáltica. Os trabalhos estão sendo executados pela empresa Sinatraf Engenharia.

NCPML