Avenida JK recebe área ampliada de conversão com a Rua Brasil

Novo alargamento na pista esquerda da avenida irá trazer mais segurança e fluidez ao trânsito neste local

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) iniciou, ontem (8), os serviços de ampliação de pista na Avenida Juscelino Kubitschek (JK), no ponto exclusivo de acesso para a Rua Brasil. Neste cruzamento, uma baia de conversão de veículos está sendo implantada antes do semáforo já existente, possibilitando o alargamento da faixa esquerda da avenida. O objetivo é proporcionar mais segurança a motoristas e pedestres, bem como a redução dos frequentes congestionamentos de trânsito naquela região. Trata-se de uma reivindicação antiga da população, que agora será atendida para melhorar o fluxo de veículos em uma área de tráfego intenso.

O alargamento do lado esquerdo da pista será de 2,5 metros, aproximadamente, reduzindo a área do canteiro central neste ponto. Com isso, os veículos que desejam fazer a conversão exclusiva para a Rua Brasil terão uma área de espera mais ampla e segura, desobstruindo a passagem para quem deseja seguir adiante pela JK. Da mesma forma, aqueles que precisam se deslocar para o lado direito da pista, que possui semáforo com tempo diferente, terão mais facilidade em realizar a mudança de faixa.

A obra está sendo executada com equipe própria da SMOP e o projeto foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL). Os trabalhos iniciais envolvem a demolição e readequação de um trecho do canteiro central, com preparação da base que receberá o asfalto, ajustes de meio-fio, entre outras correções. A previsão é que os serviços estejam prontos em um prazo aproximado de 20 dias. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) fará o monitoramento das obras e procederá, sempre que necessário, os desvios e orientações.

De acordo com o gerente operacional de trânsito da CMTU, Laércio Voloch, a nova baia de conversão traz ganhos muito importantes para o dinamismo do fluxo de veículos na avenida JK. “A ampliação deste acesso diminuirá os congestionamentos e riscos de acidente, tornando o local mais seguro. Como a avenida tem duas pistas e é muito movimentada, os motoristas que fazem a conversão à esquerda para a Rua Brasil acabam travando a passagem para quem precisa seguir em frente. Os ajustes necessários, solicitados há muito tempo, terão grande utilidade para quem utiliza a via”, frisou.

Ainda segundo o gerente, este formato de conversão já foi adotado com sucesso e gerou resultados positivos para o trânsito em outros pontos da JK, como nos cruzamentos com a avenida Rio de Janeiro , ruas Pernambuco e Piauí, por exemplo.

