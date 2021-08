Aviso de detonação de rochas em loteamento, na zona sul de Londrina

A Vectra Empreendimentos informa que, na próxima segunda-feira (23), das 8h às 14h, usará explosivos para realizar uma nova detonação de rochas em áreas internas do loteamento Reserva Saltinho, localizado na região sul de Londrina, saída para Curitiba. O procedimento, previsto no processo de incorporação, é necessário para dar continuidade à abertura de valetas e conclusão de perfis para asfalto. O empreendimento, lançado em 2020, tem cerca de 800 mil metros de área bruta e 300 mil de área loteável. O novo bairro planejado fica a 18 minutos do centro de Londrina.

Amanda de Santa/Asimp