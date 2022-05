Banda Interação faz apresentação do Dia das Mães nesta quinta (5)

Homenagem acontecerá no saguão principal da Prefeitura, às 12h15; banda é composta por servidores municipais ativos e aposentados

Para comemorar o Dia das Mães, que será celebrado neste domingo (8), a Banda Interação, formada por servidores municipais ativos e aposentados, vai realizar uma apresentação hoje (5), às 12h15, no saguão principal da Prefeitura de Londrina, às 12h15.

Os 14 integrantes da banda vão cantar quatro músicas com vozes, teclado e violão. A banda foi formada em 2015, com o objetivo de identificar e desenvolver as potencialidades artísticas e culturais dos funcionários, tornando-os mais criativos, sociáveis e participativos.

A banda é formada por profissionais de diversas secretarias e por aposentados dos seguintes locais: secretarias municipais de Educação, Gestão Pública, Idoso, Recursos Humanos e Saúde e da Controladoria-Geral do Município. Os ensaios acontecem uma vez por mês, na sede administrativa da Prefeitura, e 15 dias antes dos eventos, quando tem apresentação prevista.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, ressaltou que a Banda interação produz suas apresentações sempre com muito carinho para todos. “Portanto, a homenagem pretende agraciar as mães e todos os seus amados filhos”, disse.

