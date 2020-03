Bate-papo virtual sobre os impactos da pandemia no Direito Ambiental

A tecnologia tem sido uma grande aliada nesse momento de crise causada pelo Coronavírus para tentar manter as atividades mais próximas possível da rotina. Nesta terça-feira, um bate-papo virtual irá analisar “Os impactos da pandemia à luz do Direito Ambiental, no setor de infraestrutura”.

O objetivo é saber a opinião de especialistas de todo o Brasil sobre o tema num momento de incertezas. De Londrina, participa como expositora a advogada Laurine Martins, sócia da banca Neto, Martins, Palla Advogados. Laurine abordará o tema “Características de project finance e do corporate finance para projetos de infra e o risco que a COVID-19 pode oferecer para o cumprimento desses contratos e os efeitos disso para o setor financeiro”.

O evento será das 18 às 19h30 e será gravado. Posteriormente estará disponível no YouTube e os apontamentos no Portal direitoambiental.com.

Para quem quer acompanhar, as inscrições são gratuitas via WhatsApp (48) 98414-9945. A operacionalização é da Plataforma Zoom.