Benefícios Sociais são tema de encontro virtual

Assistente social vai tirar as dúvidas das mulheres sobre seus direitos e benefícios que elas podem receber durante a pandemia

Para levar cada vez mais informação às mulheres de Londrina, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) vai realizar nesta quinta-feira (30), a partir das 17 horas, um encontro com a assistente social, Adriana Aparecida dos Santos. A conversa será on-line e para participar basta clicar aqui.

O objetivo é esclarecer as dúvidas sobre os benefícios sociais e os direitos sociais que as pessoas têm, principalmente, depois de mudanças legislativas que ocorreram devido à Covid-19. Segundo a gerente de Ação Formativa da SMPM, Lisnéia Aparecida Rampazzo, durante a pandemia, gerada pelo novo coronavírus, a quantidade de dúvidas da população e dos próprios funcionários municipais aumentou.

“Nesse período de isolamento social, de modificações das leis por parte do governo federal e de aumento do desemprego por causa do coronavírus, recebemos um crescimento considerável de pedidos de ajuda e esclarecimentos, principalmente aqueles vinculados à assistência social. Por isso, decidimos realizar esse encontro para ajudar as pessoas que têm alguma dúvida sobre onde obter informações, que dias e horários estão abertos os serviços, quais documentos não podem faltar, entre outras”, explicou a gerente.

Para conversar com as mulheres foi convidada Adriana Aparecida dos Santos, que é da Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina. Nesta webconferência, ela vai mostrar os caminhos que precisam ser percorridos para obter os auxílios, quem pode recebê-los, quais documentos precisam ser apresentados, onde buscar ajuda, quais serviços estão disponíveis para a população mesmo durante a pandemia, enfim, um rol de alternativas que podem melhorar a qualidade de vida da população.

Além disso, quem desejar, pode enviar antecipadamente as perguntas, diretamente para o e-mail do sociólogo e mediador do encontro, servidor Eric Carlos de Mari. O e-mail para envio das perguntas é eric.mari@londrina.pr.gov.br. Também é possível ligar para a SMPM e informar que gostaria de fazer uma pergunta para a assistente social, pelo (43) 3378-0119.

“Nossa intenção é levar conhecimento para as mulheres, para que elas esclareçam as dúvidas e seja feita uma espécie de debate, de conversa. Para facilitar, quem quiser pode mandar as dúvidas por e-mail ou por telefone, mas também vai poder escrever no chat e utilizar o microfone para fazer a pergunta diretamente para a assistente social durante o encontro. Esta será nossa primeira experiência e se der tudo certo poderemos fazer outras”, esclareceu o mediador do encontro.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, explicou que novas ações devem ser realizadas em conjunto com as secretarias municipais, incluindo com a Assistência Social. “Para nós é muito importante termos ações como estas, e podermos contar com o conhecimento das demais secretarias municipais, pois neste caso específico, quem mais conhece sobre a rotina de trabalho, horários de funcionamentos e questões relacionadas às dúvidas mais comuns é a Assistência Social. Então, agradecemos muito a esta parceria e esperamos em breve realizarmos outras”, finalizou.

NCPML