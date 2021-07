Bisneto do arquiteto Oscar Niemeyer visita terminal rodoviário de Londrina

Além de conhecer a obra que teve seu projeto original executado pelo seu bisavô, Oscar Niemeyer, o também arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer veio propor possíveis mudanças para resgatar a originalidade da obra, que se destaca como uma das mais belas do Brasil

O presidente do Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais, Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto do arquiteto de renome nacional e internacional, Oscar Niemeyer, esteve no município de Londrina, pela primeira vez, na terça-feira (27), visitando o Terminal Rodoviário José Garcia Villar, nome oficial do Terminal Rodoviário de Londrina.

O terminal teve seu projeto original executado pelo seu bisavô, Oscar Niemeyer – arquiteto brasileiro considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna – mas sofreu algumas modificações na época, para dar viabilidade financeira à obra, durante a administração do prefeito Wilson Moreira. A entrega do equipamento ocorreu em 1988.

Além de conhecer a obra de perto, Paulo Sérgio Niemeyer, que também é arquiteto, veio propor possíveis mudanças para resgatar a originalidade da obra. Isso porque a Prefeitura de Londrina está iniciando um programa de concessões, por meio de um estudo técnico que está avaliando diversos equipamentos que o Município possui, a fim de verificar aqueles que têm potencial para serem repassados para a iniciativa privada, e a rodoviária é um deles. O objetivo é promover a potencialização e a melhoria destes espaços, para melhor uso da população de Londrina.

“Essa visita visa verificar quais são as eventuais mudanças que precisam ser feitas para que a rodoviária possa ter o reconhecimento da obra de Niemeyer, no âmbito destes estudos técnicos, visando a concessão. A inclusão da obrigatoriedade de refazer o projeto arquitetônico original ou não, na concessão, vai resultar de tudo que vamos levantar, como custo e viabilidade”, explicou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, que acompanhou a visita.

Cavazotti completou que a intenção é comparar o que foi idealizado por Niemeyer, o que foi efetivado e o que teria que ser feito para voltar ao projeto original. “Se for viável vamos incluir isso no projeto de concessão e o investimento será feito pela empresa que terá a concessão. Após a conclusão dos estudos técnicos será aberta uma concorrência pública para que operadores privados de todo o Brasil disputem”, contou.

De acordo com o secretário de Gestão Pública, a concessão trará obrigações para a empresa que vencer a concorrência, como promover melhorias e recuperação destes espaços. “A intenção é que o município tenha uma rodoviária mais movimentada, mais atrativa e renovada. Isso promove aumento da renda e traz mais serviços para o local. O estudo técnico preliminar que estamos fazendo já apontou que existem empresas interessadas nisso. Há empresas que operam cerca de 50 rodoviárias pelo país e vimos algumas rodoviárias com resultados interessantes”, afirmou.

O arquiteto Paulo Sergio Niemeyer disse que o Terminal Rodoviário de Londrina é um marco da arquitetura moderna. “Nossa intenção é resgatar a originalidade desta obra de Niemeyer, por isso aceitei o convite para vê-la de perto e avaliar o que podemos propor. Queremos entender como ela está construída e o que temos, de possibilidades, para trazer mais a presença do Niemeyer para a rodoviária. A intenção é que ela possa ter um caráter de mais turismo e cultura”, apontou.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, que também esteve presente na visita, citou que só há três obras de Oscar Niemeyer no Paraná: o Museu do Olho, em Curitiba, o novo campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e o Terminal Rodoviário de Londrina. “A obra da rodoviária é fantástica, mas sofreu mudanças pelo custo que representava na época. Como a Prefeitura está no processo de realizar algumas concessões, pensamos na possibilidade de aproveitarmos este momento para resgatarmos a originalidade desta obra, para que ela possa ser referência para o Brasil e para o mundo. Após esta visita, vamos avaliar as possibilidades”, explicou.

O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pelegrini, destacou que Niemeyer é um dos maiores nomes da arquitetura mundial, com mais de 600 obras espalhadas pelo planeta. “Resgatar a originalidade desta obra seria uma avanço. Já temos o prédio do Museu de Arte de Londrina, que foi projetado pelo famoso arquiteto brasileiro João Batista Vilanova Artigas e recentemente foi tombado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Então temos, lado a lado, dois projetos dos maiores arquitetos do Brasil em um pequeno espaço. Isso é uma marca para a cidade e faz jus à tradição londrinense de inovação”, enfatizou.

A rodoviária de Londrina se destaca como uma das mais bonitas do Brasil. Seu formato é circular e no centro, o teto possui uma abertura que está sobre um jardim, ao redor do qual estão localizados os guichês das empresas para a venda de passagens. As plataformas, para embarque e desembarque de passageiros, estão localizadas na parte externa deste círculo. O local possui mais de 30 espaços para lojas e praça de alimentação. Atualmente, cerca de 10 estão ocupados.

