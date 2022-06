Boulevard Shopping realiza Festival de Inverno nesse final de semana

Atrações no sábado e domingo terão bandas, gastronomia e espaço kids

Neste final de semana, sábado (25) e domingo (26), o Boulevard Shopping vai realizar o Festival de Inverno na área externa do empreendimento, ao lado do Ibis Hotel, aberto ao público. O local será customizado para receber apresentações musicais, oferecer opções gastronômicas variadas e espaço kids, criando um cenário de entretenimento para as famílias.

No sábado, dia 25, o evento será das 16 às 22 horas, com apresentação das bandas Gui Moreno Trio às 16 horas, Queen Cover às 18 horas e Dr. Cook às 20 horas. No domingo, dia 26, o Festival acontece das 12 às 20 horas com apresentação da banda Tiagueira Mamaquila e Convidado às 14 horas, Double Minds às 16 horas e Sr. Bonifácio às 18 horas.

Cláudia Romariz/Asimp