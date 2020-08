Bresco Londrina conquista prêmio Master Imobiliário 2020

Condomínio logístico da empresa em Londrina foi o vencedor na categoria Empreendimento -Built to Suit

O Bresco Londrina, foi o vencedor do Master Imobiliário 2020 na categoria Empreendimento - Built to Suit, considerado o maior prêmio do mercado imobiliário brasileiro, que tem como objetivo valorizar a excelência e divulgar os conceitos inovadores que possam servir de modelo para o desenvolvimento global das atividades do setor.

O Bresco Londrina foi construído sob medida (Built to Suit) de acordo com as demandas da BRF para sediar um de seus HUBs logísticos de mercadorias. O galpão comporta 12 mil posições de pallets para armazenagem de 123 mil toneladas de produtos. Dele, a produção das fábricas da gigante de alimentos no sul do país é distribuída para o noroeste do Paraná, o oeste do Estado de São Paulo e região centro-oeste do Brasil.

A Bresco, uma das mais respeitadas gestoras no segmento logístico do país, associou neste empreendimento inovação e tecnologia de ponta à sua experiência no desenvolvimento de galpões e projetos sob medida com total atenção à segurança, ao meio ambiente e alta qualidade.

“Temos um forte compromisso com a qualidade, eficiência da operação, facilidade na manutenção e adoção das melhores práticas sustentáveis em nossos empreendimentos”, destaca Carlos Betancourt, presidente da Bresco.

O Empreendimento

O Bresco Londrina, que ocupa uma área de 23.200 m² em um terreno de 97.500 m², por ser um galpão congelado e refrigerado, conta com complexo sistema de refrigeração que atende a 100% das instalações, utilizando diferentes fluídos congelantes, com temperaturas que podem atingir até 30° C negativos. A redução no consumo de água potável é um de seus maiores diferenciais, sendo a água de chuva recuperada dos telhados e utilizada na reposição de água dos condensadores evaporativos, gerando redução de 8.700m³ de recursos hídricos por ano.

Um importante diferencial do empreendimento é seu piso, que possui o recorde mundial em planicidade e nivelamento em sua categoria, condição reconhecida internacionalmente pela Golden Trowel Award, em 2019, nos Estados Unidos (Las Vegas). A planicidade do piso proporciona maior eficácia na movimentação das empilhadeiras, além de permitir maior segurança na operação evitando queda de mercadorias no transporte.

Outros fatores de destaque do galpão premiado com o Master Imobiliário 2020 são a eficiência energética, estação de tratamento de esgoto, energia solar para aquecimento da água e moderno sistema de combate a incêndio dry-pipe sprinkler system, que garantem operação segura e qualificada. Todas estas ações permitiram que o empreendimento recebesse a certificação LEED (pré-certificada).

“A Bresco agradece a BRF pela confiança e parceria neste projeto diferenciado, a Fiabics Brasil e ao Secovi São Paulo pelo reconhecimento do Prêmio Master Imobiliário 2020”, enfatiza Betancourt.

Carlos Alberto Silva/Asimp