CAAPSML promove Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama 2020

A iniciativa tem como objetivo disponibilizar, gratuitamente, o exame de mamografia às usuárias atendidas pelo Plano de Assistência à Saúde

A Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML) iniciou, nesta quinta-feira (1), a 5º edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama. A proposta é disponibilizar, de forma gratuita, o exame preventivo de Mamografia Convencional Bilateral, em qualquer clínica de imagem credenciada pelo Plano de Assistência à Saúde (PAS-CAAPSML), para mulheres com idade igual ou superior a 35 anos.

A ação, neste ano, foi aprovada pelo Conselho Administrativo da CAAPSML, através da Resolução nº 176, de 15 de setembro de 2020. De acordo com o superintendente da instituição, Marco Antonio Bacarin, a campanha é extremamente importante no combate ao câncer de mama. “Todos os anos a gente tem disponibilizado os nossos recursos para atender as servidoras que possuem o plano de saúde da CAAPSML, a fim de que elas realizem o exame preventivo de câncer de mama. Isto pode, muitas vezes, evitar aborrecimentos tardios, trazidos pela doença”, alertou.

Como nas edições anteriores, esta campanha terá duração até o dia 31 de outubro. Para efetuar o diagnóstico não é necessária a apresentação de um pedido médico. Interessadas devem ligar para alguma clínica credenciada e realizar o agendamento. O resultado, depois de emitido, precisa ser levado a algum médico especialista.

A campanha integra as ações do mês de conscientização ao câncer de mama, “Outubro Rosa”. Como o Plano de Assistência à Saúde da CAAPSML possui um modelo de coparticipação, um exame de mamografia, fora do calendário estipulado pela campanha, sairia por um valor de 30% do diagnóstico total.

No ano passado 935 exames de mamografia foram realizados, através da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama, da CAAPSML. Segundo a diretora de Assistência à Saúde, Maria Terezinha Punhagui de Carvalho, quase todos os laboratórios de imagem de Londrina são credenciados pela instituição. “Mesmo diante de uma pandemia conseguimos manter a campanha. Todas as usuárias, atendidas pela CAAPSML, já foram informadas através de e-mail sobre a iniciativa. Quem tiver interesse pode se dirigir a qualquer laboratório de imagem de Londrina para realizar o exame”, afirmou.

NCPML