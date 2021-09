Cadastro Único passa a ter agendamento on-line pela Prefeitura

Neste primeiro momento, a disponibilização é feita apenas para casos de atualização cadastral

Como forma de proporcionar mais agilidade aos usuários que buscam os serviços de Cadastro Único (CadÚnico), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, irá disponibilizar, a partir desta quarta-feira (22), o agendamento on-line para atualização de Cadastro. O banner, para acesso, estará disponível na página inicial do portal da Prefeitura de Londrina www.londrina.pr.gov.br.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, o agendamento on-line para o Cadastro Único é uma demanda antiga dos usuários que buscam o serviço. “Desde o início da pandemia a procura pelo atendimento aumentou, sendo feitas em média 2.000 entrevistas por mês, entre inclusão e atualização cadastral. A nova forma de agendamento também é uma resposta às demandas surgidas durante a XIV Conferência Municipal de Assistência Social, que trouxe a necessidade como garantia de acesso às seguranças socioassistenciais”, apontou.

Inicialmente estarão disponíveis 219 horários para o mês de outubro, sendo todas as vagas destinadas para atualização, que é quando o beneficiário precisa modificar renda, composição familiar ou endereço, por exemplo. Por se tratar de um período de teste, os horários ainda estão limitados. O agendamento deve ser feito pelo responsável familiar.

Os atendimentos do Cadastro Único estão sendo feitos por telefone, conforme regulamentação federal do Decreto 06/2020 e Instrução Operacional 04/2020 da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação/Departamento do Cadastro Único (SAGI/DECAU) do Governo Federal. Caso as vagas no site se esgotem, o usuário ainda tem a opção de agendar um horário pelos telefones da Central de Cadastro Único nos números 3378-0420, 3378-0425, 3378-0426 e 3378-0431. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Casos de inclusão cadastral também devem ser agendados pelo mesmo número de telefone.

O agendamento eletrônico foi desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Prefeitura, e é o mesmo utilizado para o agendamento de vacinas e da Praça de Atendimento da Prefeitura. Segundo o secretário da pasta, Marcelo Canhada, a iniciativa vai trazer mais conforto para os usuários, que não precisam se deslocar de suas casas para atualizar o cadastro.

Cadastro Único – É a porta de entrada para vários Programas Sociais do Governo Federal. Ele é como um mapa para o governo perceber as necessidades da população. O Cadastro identifica as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade de cada grupo. É através do Cadastro que se tem acesso a programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros benefícios sociais.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, Londrina conta com 62.781 famílias inseridas no Cadastro Único. Deste total, 45.787 famílias possuem renda mensal de até R$ 550,00 por pessoa.

