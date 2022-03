Caderno de estudos do Fórum Desenvolve provoca reflexão sobre “pertencimento”

É o 15º estudo da entidade e será lançado nesta quinta (24)

O Fórum Desenvolve Londrina apresenta para a comunidade londrinense nesta quinta-feira, dia 24, o Caderno de Estudos de 2021, resultado das discussões sobre o tema do ano que foi “Pertencimento como indutor de ações de engajamento do londrinense”.

O evento será 100% virtual, com transmissão pelo canal do Youtube do Fórum Desenvolve (link: bit.ly/forumestudo21), com início às 8h30. Após a apresentação do estudo, o caderno em formato PDF será disponibilizado para download, no site da entidade – www.forumdesenvolvelondrina.org.br

Espírito de Pertencimento

Este é o 15º Caderno de Estudos do Fórum Desenvolve e foi elaborado em reuniões semanais on-line, com base em indicadores primários e secundários de Londrina e finalizado com a experiência e o conhecimento de especialistas. Foram ouvidos mais de 60 palestrantes convidados de diversos segmentos de Londrina e região e de outras cidades do país.

Durante o ano de 2021, os membros do Fórum também incentivaram, através de campanha, o londrinense a se envolver em suas comunidades, a divulgar as boas iniciativas e práticas que estimulassem o desenvolvimento regional gerando qualidade de vida e por consequência o espírito de pertencimento. Um incentivo que contribuiu com o conteúdo do caderno que será apresentado nesta quinta (24).

O Fórum Desenvolve Londrina, formado por membros que representam 38 entidades e instituições do município, é sem fins lucrativos e foi criado há 16 anos com o objetivo de aglutinar a comunidade para o desenvolvimento sustentável de Londrina.

Andrea Monclar/Asimp