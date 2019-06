Café com Ideias oferece palestras gratuitas sobre estética e nutrição

O Conselho da Mulher Empresária (CME) da ACIL realiza no dia 27 de junho o Café com Ideias, no anfiteatro do Catuaí Shopping, a partir das 19 horas. O encontro é gratuito e terá como tema “A beleza da mulher em todas as idades: estética e nutrição”. A programação contempla palestras com profissionais das áreas de nutrição e cirurgia plástica. As inscrições estão disponíveis no link https://forms.gle/SBGL2APBTC8gRFZX7.

Confira a programação:

19h – Recepção com caldos e sucos FIT

19h30 – Abertura. Bem estar e felicidade com dra Vânia Melo Brandão

19h45 – Rejuvenescimento não cirúrgico da face com dr José Junqueira

20h45 – Beleza e estética: o que a nutrição pode fazer por você com dra Sumaya Brandão

21h30 – Sorteio de pressentes especiais.

