Câmara de Londrina adere à Campanha do Agasalho do Sesc

Com a adesão, Legislativo se torna um dos 70 pontos na cidade a receber doações de roupas, cobertores e calçados

A Câmara de Londrina aderiu à Campanha do Agasalho do Serviço Social do Comércio (Sesc). As caixas de coleta foram colocadas na recepção do Legislativo para receber doações dos servidores e do público em geral. São bem-vindos itens de vestuário, calçados e cobertores, novos ou usados, desde que em boas condições. As doações encerram-se no dia 27 de agosto.

A iniciativa ressalta o compromisso social da Câmara de Londrina com as pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade, explicou o presidente do Legislativo, vereador Jairo Tamura (PL), durante a sessão ordinária ontem (29). “É um momento muito triste na vida de muitas pessoas que passam por situação de frio. [...] Nós não poderíamos deixar de participar neste ano da Campanha do Agasalho, que faz tão bem para as pessoas que precisam dela”, disse.

A iniciativa da adesão da Câmara de Londrina partiu da vereadora Lu Oliveira (PL), que destacou a parceria com o Sesc, instituição que realiza a campanha há 12 anos. “É uma grande alegria que nós temos, porque a gente está no inverno e há tantas famílias passando frio. Hoje nós declaramos o início da nossa campanha contra o frio em parceira com o Sesc aqui na Câmara de Londrina”, afirmou ontem (29).

O gerente executivo do Sesc Londrina Centro, Everson Nunes Furtado, agradeceu a parceria do Legislativo e disse que, para garantir o cuidado com a saúde e minimizar a propagação da covid-19, as doações passam por um período de quarentena para então serem separadas e encaminhadas para 45 instituições sociais de Londrina cadastradas, como a Casa do Caminho, Epesmel, Casa do Bom Samaritano, Morada de Deus, entre outras. Segundo Furtado, somente ontem foram entregues a entidades 10 mil peças de roupa e cobertores. “Temos hoje cerca de 70 pontos espalhados na cidade com caixas do Sesc identificadas com a Campanha do Agasalho. Nestes locais a população está convidada a deixar sua doação. Semanalmente, passamos para recolher as doações, [...] que vêm para a unidade do Sesc. Aqui a gente tem toda uma equipe para fazer a triagem destes materiais”, explicou.

De acordo com o Sesc, no ano passado, em Londrina, foram arrecadadas mais de 70 mil peças de roupas, calçados e cobertores. No Paraná, a campanha destinou mais de um milhão de itens, beneficiando mais de 160 mil pessoas, assistidas por 564 instituições sociais.

Cobertores

Nesta semana, a Câmara de Londrina também participou de articulação para a doação de 2,5 mil cobertores para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), oriundos de apreensões realizadas pela Receita Federal. Os itens foram entregues durante a tarde desta terça-feira à SMAS e serão destinados à população em vulnerabilidade social, incluindo pessoas em situação de rua. O presidente do Legislativo, Jairo Tamura, afirmou que a ação da Receita Federal foi realizada no momento oportuno. “A Receita Federal foi muito benevolente com a situação em que se encontra a cidade. [...] Essa noite fez um frio de 2,8 graus, com sensação térmica de zero grau. Eu deitei preocupado com muitas pessoas que poderiam sentir frio e poderiam até morrer com o frio que teve”, afirmou.

O vereador Matheus Thum (PP), vice-líder do Executivo na Câmara, informou que, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, na última noite sobraram oito vagas nos abrigos disponíveis para pessoas em situação de rua em Londrina. “A gente precisa levar ajuda até essas pessoas, sejam cobertores, agasalhos. A gente nunca sabe o que estas pessoas estão passando. Pelas nossas leis, infelizmente, não podemos forçar a pessoa a procurar um abrigo, mas também não podemos deixar essas pessoas passarem necessidade ao extremo”, argumentou. Para convencer as pessoas a irem para os abrigos, a Assistência Social realiza a Operação Noite Fria. O contato com a equipe pode ser feito pelo telefone (43) 99991-4658.

Vinicius Frigeri/Asimp