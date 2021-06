Câmara de Londrina celebra Dia Internacional do Nikkei

Japoneses imigrantes e descendentes foram homenageados durante sessão remota do Legislativo Municipal

Durante a sessão ordinária da terça-feira (22), os vereadores e as vereadoras de Londrina participaram da solenidade do Dia Internacional do Nikkei, data incluída no Calendário de Comemorações Oficiais do Município pela lei nº 13.123/2020, de autoria do vereador Eduardo Tominaga (DEM). O evento foi solicitado por meio do requerimento nº 185/2021, assinado pelos parlamentares Tominaga, Prof.ª Flávia Cabral (PTB), Giovani Mattos (PSC), Lenir de Assis (PT), Prof.ª Sonia Gimenez (PSB), Beto Cambará (Podemos), Emanoel Gomes (Republicanos) e Lu Oliveira (PL).

“Nikkei é a denominação em língua japonesa dada aos descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem no exterior. A criação da celebração internacional tem o propósito de valorizar e unir os, aproximadamente, 3 milhões de nikkeis ao redor do mundo”, explicou o presidente da Câmara de Londrina, vereador Jairo Tamura (PL).

Masahiro Takagi, cônsul-geral do Japão em Curitiba, ressaltou que Londrina possui diversas entidades divulgadoras da cultura japonesa e destacou o papel dos nikkeis na formação da sociedade local. “Em Londrina, existe um grande número de pessoas de origem japonesa que convivem com a comunidade local, contribuindo no desenvolvimento econômico e cultural da cidade há muito tempo”, afirmou.

O vereador Eduardo Tominaga disse que a data comemorativa tem como objetivo a manutenção da cultura e dos valores japoneses. “Essa data comemorativa só fará sentido se todos os que apreciam as culturas japonesa e nipo-brasileira ajudarem na manutenção e divulgação do que nós, nikkeis, valorizamos e que muitos dos senhores e senhoras também: coletividade, gratidão, gentileza, respeito, responsabilidade, aprendizado, integridade e perseverança”, listou.

Também participaram da solenidade Mity Shiroma, presidente do Grupo Sansey; Luciano Matsumoto, presidente do Integranikkei; Marcia Nakano Kawase e Alexandre Kawase, respectivamente, diretora e assessor da presidência da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkio) e coordenadores do Projeto Geração.

Vinicius Frigeri/Asimp/CML