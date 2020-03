Câmara de Londrina lança podcast para aprofundar debates sobre projetos de lei

Primeiro episódio trata da regularização de imóveis construídos por famílias de baixa renda em terrenos públicos do município

A Câmara Municipal de Londrina (CML) lança nesta semana o podcast Casa de Debates, que tem como objetivo aprofundar discussões sobre projetos de lei e temas de interesse público, para auxiliar os cidadãos a avaliarem de forma esclarecida as questões tratadas pelo Legislativo Municipal. Os episódios, que terão cerca de 40 minutos de duração, ficarão disponíveis no site da CML, no canal da Câmara no Youtube e em diversos aplicativos de celular, entre eles o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. O podcast terá o formato de "mesa redonda", em que se debate um assunto específico com a presença de convidados. Além de trazer para a população o posicionamento dos vereadores e da vereadora da Câmara de Londrina, a ideia é ouvir estudiosos e pesquisadores, além da população potencialmente atingida pelo projeto de lei.

Ao lançar mais esse canal de informação, a intenção da Câmara é atender aos hábitos atuais de consumo midiático no Brasil. O podcast nada mais é do que um arquivo em áudio, semelhante a um programa de rádio, mas que é distribuído pela internet. Trata-se de uma forma prática de consumir conteúdos, pois as pessoas escolhem como e quando querem acompanhar as discussões. Os programas podem ser escutados durante o trajeto de carro ou ônibus, na academia ou durante outros afazeres.

De acordo com o presidente da Câmara de Londrina, vereador Ailton Nantes (PP), o podcast Casa de Debates surge como um apoio às notícias e informações publicadas no site do Legislativo e às transmissões on-line das sessões e reuniões da CML. "Essa é mais uma medida proposta pela Casa com o intuito de tornar a Câmara cada vez mais transparente e ao mesmo tempo intensificar as vias de comunicação da Mesa Executiva e dos demais vereadores com a comunidade londrinense, levando informações sobre o que tem sido debatido e decidido pelo Legislativo", explica.

Em seu primeiro episódio (ouça aqui), o podcast Casa de Debates trata do projeto de lei 26/2019, apresentado pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP). O objetivo do PL é regularizar os imóveis de famílias de baixa renda que vivem em áreas públicas ocupadas irregularmente no município. Segundo a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab), cerca de 5 mil famílias residem em áreas ocupadas irregularmente na cidade, e 2 mil delas seriam atingidas pelo PL 26/2019. Na justificativa do projeto de lei, o prefeito diz que é necessário que "o Poder Público Municipal assuma seu papel na intervenção desses núcleos urbanos informais, de forma a garantir o direito social à moradia a essa população".