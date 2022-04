Câmara de Londrina realiza nesta quarta (20) solenidade coletiva para entrega de honrarias

Dom Geremias Steinmetz, Claudio Mainer, Elias Moraes e Orquestra Filarmônica AD Londrina serão homenageados

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realiza nesta quarta-feira (20) solenidade coletiva para entrega de honrarias, reunindo quatro homenageados em uma mesma cerimônia. O evento aberto ao público começará às 20h, na Sala de Sessões, e terá transmissão pelas mídias sociais do Legislativo. Na ocasião, serão entregues títulos de Cidadão Honorário a Dom Geremias Steinmetz, Claudio Mainer e Elias Moraes. Já a Orquestra Filarmônica AD Londrina receberá a Medalha Ouro Verde.

Em Londrina podem ser concedidos quatro tipos de honrarias, conforme a lei nº 11.538, de 19 de abril de 2012: Título de Cidadão Honorário, Título de Cidadão Benemérito, Medalha Ouro Verde e Diploma de Reconhecimento Público.

O Título de Cidadão Honorário destina-se pessoa que não nasceu em Londrina e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade.

Já a Medalha Ouro Verde é concedida a entidade, órgão, instituição, empresa privada ou pública, com sede no município, que, por suas atividades, em qualquer ramo, haja se distinguido de forma notável ou relevante e isto tenha resultado em benefícios públicos, diretos ou indiretos, para o bem da comunidade.

Veja quais serão as pessoas e instituições homenageadas no dia 20:

Dom Geremias Steinmetz

O Título de Cidadão Honorário foi concedido por meio do projeto de lei nº 83/2019, do ex-vereador José Roque Neto. Segundo o documento, o homenageado nasceu em Sulina (PR), em 26 de fevereiro de 1965. Aos 12 anos de idade, ingressou no Seminário Menor São João Maria Vianey, em Palmas (PR) e em 1991 foi ordenado padre, atuando na Diocese de Palmas-Francisco Beltrão, onde, entre outras funções, foi vigário paroquial na Catedral do Senhor Bom Jesus, reitor do Seminário de Filosofia Bom Pastor e diretor do Instituto Sapientia de Filosofia. Fez Mestrado em Liturgia no Instituto Santo Anselmo, em Roma. Recebeu a ordenação de bispo 2011 e, no mesmo ano, assumiu a Diocese de Paranavaí (PR). Em 2017, foi nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo da Arquidiocese de Londrina. Em 2019 foi eleito presidente da Regional Sul 2 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Atualmente é membro do Conselho Permanente da Comissão Episcopal Pastoral para Liturgia da CNBB e bispo referencial regional da Cáritas, da Pastoral do Migrante e da Comissão Pastoral da Terra.

Claudio Mainer

O Título de Cidadão Honorário foi concedido pelo projeto de lei nº 183/2019, de autoria ex-vereador João Martins. O homenageado nasceu em Ibirá (SP), em 7 de abril de 1949. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade, na Rede Piratininga de Rádio. Com 16 anos foi para o quartel dos Fuzileiros Navais em Santos e, aos 17 anos, mudou-se para São Paulo para trabalhar como técnico de som na Rádio Nacional. Posteriormente, foi para Novo Horizonte (SP), onde atuou como locutor na Rádio Novo Horizonte durante 9 anos. Em 1972 conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a futura esposa Helena Vespa, com quem se casou em 1975 e teve os filhos Alessandra, Rafael e Cláudia. Em 1978 mudou-se com a família para Londrina e, junto com esposa, pesquisadora na área de nutrição, passou a editar livros de alimentação e gastronomia. O casal também desenvolveu trabalhos sociais, comunitários e religiosos, como a distribuição de alimentos, roupas e calçados para famílias carentes. Entre os trabalhos sociais desenvolvidos, criou a Associação Comunitária Integral, instituição que desenvolve trabalhos sociais. Em 2018, a entidade recebeu concessão para o serviço de radiodifusão comunitária e foi criada a Rádio Advento, da qual é diretor e locutor.

Elias Moraes

O título de Cidadão Honorário foi concedido por meio do projeto de lei (PL) nº 24/2021, por iniciativa do vereador Nantes (PP). O homenageado nasceu em Lupionópolis (PR), em 18 de novembro de 1964 e na década seguinte mudou-se para Londrina. É casado com Lucilene Alves Teodoro Moraes e pai de Felipe Elias. Em 2007 tornou-se pastor evangélico e em 2018 passou a presidir a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Londrina. Na sequência, também assumiu a presidência do Conselho Eclesiástico da Igreja, da Associação Cristã Projeto Lucas, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, e da Associação Evangélica Nova Vida, que desenvolve ações sociais. Elias Moraes também desenvolve ações no Departamento de Missões, no Brasil e no exterior, tendo visitado países como Japão, Paraguai e Moçambique.

Orquestra Filarmônica AD Londrina

A Medalha Ouro Verde foi concedida por meio do projeto de lei nº 193/2019, proposto pelo vereador Nantes (PP). A Orquestra Filarmônica AD Londrina é órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Londrina. Foi fundada em 1950, sob a denominação Banda Lira Pentecostal. Em janeiro de 1999, o atual maestro Marcos Xavier de Abreu, assumiu a banda e iniciou o processo de formação de uma orquestra, com a formação da primeira turma para ensino de instrumentos de cordas para crianças em 2006. Três anos depois a orquestra teve seu início efetivo. Atualmente, a Orquestra Filarmônica AD Londrina é composta por 104 voluntários, com idades entre 10 e 70 anos. Além da igreja, os músicos se apresentam em eventos e festivais.

Vinicius Frigeri/Asimp