Câmara de Londrina recebe equipamentos doados pela Receita Federal

Foram destinados eletrônicos que irão auxiliar no trabalho do Legislativo, sem gerar custos para os cofres públicos

A Câmara Municipal de Londrina (CML) recebeu a doação de um lote de mercadorias apreendidas pela Delegacia da Receita Federal de Londrina. Os equipamentos avaliados em R$ 42.425,25 serão utilizados no trabalho do Legislativo. Entre os produtos há celulares e tablets.

De acordo com o presidente do Legislativo, vereador Jairo Tamura (PL), o repasse é importante pois os equipamentos serão usados no dia a dia da Câmara, facilitando o trabalho dos vereadores, sem gerar custos para os cofres públicos. Conforme o presidente, os tablets e celulares serão para uso dos parlamentares durante o trabalho em plenário, para que possam acessar a íntegra dos projetos de lei em discussão, reduzindo os gastos com impressão e papel quando as sessões presenciais forem retomadas, o que ainda não tem previsão de ocorrer devido à pandemia de covid-19. “Nos preparando para o futuro, nas sessões da Câmara, é necessário que tenhamos instrumentos com capacidade de poder gerar economia de papéis. Estes equipamentos são instrumentos de trabalho que queremos utilizar no dia a dia da Câmara, nas reuniões de comissões e sessões”, explicou.

Com os equipamentos também será possível, entre outras funções, assinar eletronicamente os documentos relativos ao mandato parlamentar, já que toda a tramitação de proposições no Legislativo é feita de forma on-line. Os tablets e celulares serão fornecidos sem chips ou plano de telefonia ou dados, o que ficará a cargo de cada vereador, não gerando custos para a Casa. Os eletrônicos serão incorporados ao patrimônio da Câmara de Londrina e terão o uso regulamentado antes de serem destinados internamente. A entrega oficial dos itens foi feita na última segunda-feira (14), no depósito da Receita Federal, com a presença do delegado Reginaldo Cezar Cardoso. O vereador Santão (PSC), que é policial rodoviário federal, também participou da articulação para conseguir as doações para o Legislativo.

Vinicius Frigeri/Asimp/CML