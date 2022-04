Campanha Abril Verde 2022 é lançada com o tema “Sua segurança é nossa prioridade”

Abertura da campanha ocorreu na tarde desta segunda (4), no auditório da Prefeitura, e teve a presença do prefeito Marcelo Belinati

Foi lançada, ontem (4), a Campanha Abril Verde da Prefeitura de Londrina. Este ano, a campanha em prol da segurança e saúde do servidor municipal trará diversas atividades com base no tema “Sua segurança é nossa prioridade”. Essas ações vão ocorrer em formato virtual e presencial, com o objetivo de promover cuidados preventivos e orientar o servidor sobre o tema.

O prefeito Marcelo Belinati participou do evento de abertura da campanha, assim como as secretárias municipais de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, e de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali. Também compareceram o vice-prefeito, João Mendonça; o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido; o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv), Fábio Molin; e o vereador Eduardo Tominaga.

Instituído pela lei municipal nº 12.604, sancionada em 2017 pelo prefeito Marcelo Belinati, o Abril Verde tem como finalidade sensibilizar a população quanto à importância de prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Com esse intuito, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), por meio da Diretoria de Saúde Organizacional (DSO), organizou uma ampla programação de cursos e palestras, voltada às demandas dos servidores municipais.

A primeira palestra será na próxima segunda-feira (11), das 14h às 17h, com a psicóloga Camila Menezes que abordará o tema “Saúde Mental”. A agenda completa da Campanha Abril Verde 2022 pode ser conferida no Portal da Prefeitura, na página da SMRH, e as inscrições devem ser feitas pela plataforma da Escola de Governo da Prefeitura de Londrina.

Durante o lançamento da campanha, o prefeito destacou que o papel da administração municipal é dar condições para que o servidor exerça suas funções de forma adequada e ao mesmo tempo proteja sua saúde física e mental. “Isso também envolve dar segurança jurídica aos servidores, algo que iniciamos com o processo de desburocratização e que, com a nova Lei Geral do Plano Diretor, vamos finalizar. É muito importante dar condições, informar ao servidor como ele pode se proteger e cuidar da sua saúde. E em Londrina, temos os melhores servidores do Brasil; por isso, agradeço muito a equipe da SMRH, que tem agido muito além do seu papel”, comentou.

Marcelo lembrou que, como médico perito, já teve contato com diversos problemas de saúde que foram provocados ou agravados pelo ambiente de trabalho. “Isso pode acontecer com quem está num escritório ou no trabalho braçal. Na Prefeitura, temos trabalhadores de todos os segmentos, são 182 cargos diferentes. E para cada um é um tipo de orientação, de cuidado, de aprendizado para se proteger. É um grande desafio, há muito o que se fazer, mas deixo minha gratidão a todos os servidores. Londrina passou por uma transformação, é outra cidade, onde as obras avançam, há novas indústrias vindo, e as coisas caminham. E isso se deve, principalmente e acima de tudo, pelo trabalho do servidor público municipal”, finalizou.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, frisou que desde 2021 o foco da segurança ocupacional no Município tem sido a prevenção. “É algo que temos focado bastante na DSO, sempre abordar mais a prevenção do que a questão corretiva. Isso é o que faz a diferença e é o intuito maior do Abril Verde. Também é muito bom termos aqui colegas que trabalham unidos e de forma intersetorial em prol da Prefeitura. Esse trabalho é o que permite podermos proporcionar cada vez mais melhorias aos servidores; servidores, esses, que são os melhores do Brasil”, frisou.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, promover o cuidado preventivo da saúde, diariamente, é essencial. “No nosso universo, da Assistência Social, onde lidamos com questões tão difíceis no dia a dia, cuidar desse servidor é, também, cuidar da população. O servidor que está sendo cuidado com toda certeza terá um melhor desempenho em seu trabalho. Parabenizo o prefeito e a secretária Julliana; essa administração nos dá licença e respaldo para sonharmos, e isso é muito importante. Que essa ação cresça para acontecer não só uma, mas mais vezes ao ano; é assim que temos que caminhar”, contou.

E, segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, nesta terça-feira (5), a partir das 14h, uma equipe de profissionais e estagiários da Fundação de Esportes virá no prédio administrativo da Prefeitura realizar ginástica laboral em todos os setores. “Quando cursava minha primeira graduação já se falava em segurança no trabalho e ginástica laboral. Já é comprovado que a ginástica labora previne e contribui para o desenvolvimento do trabalho. Fico muito feliz e contente em podermos apoiar essa ação, que é a Campanha Abril Verde 2022”, citou.

O presidente do Sindserv, Fábio Molin, complementou que a Campanha Abril Verde é um sonho construído com muitas mãos, e integra uma série de projetos e políticas em prol dos servidores municipais. “A Prefeitura é muito grande, um espaço muito dinâmico, com várias secretarias e órgãos, então parabenizo toda equipe do prefeito Marcelo Belinati por esse trabalho. Estamos saindo de uma pandemia, que deixou muitos servidores acometidos por algum tipo de doença, e nisso vemos esse importante trabalho da Gerência de Segurança e Saúde Ocupacional da SMRH. O Sindserv sempre é parceiro de tudo que vem para o bem do servidor, e não poderíamos ficar de fora do Abril Verde. Que esse projeto se perpetue para não acontecer só um mês; que seja contínuo e chegue aos quase 10.000 servidores municipais, para que todos tenham acesso a esse trabalho importantíssimo” afirmou.

A Campanha Abril Verde 2022 é uma realização da SMRH, por meio da Gerência de Segurança e Saúde Ocupacional. A iniciativa conta com apoio do Núcleo de Comunicação (N.Com) da Prefeitura, FEL, Escola de Governo de Londrina, Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal de Londrina, Unicesumar e Sindserv. Também tem apoio dos profissionais voluntários: nutricionista voluntária Danielle Barioni, psicólogas Camila Menezes e Mônica Marcello, advogado Paul Jürgen Kelter, engenheiro Charles Polizelli e professor Rubens de França.

