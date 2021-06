Campanha “Adote um avental”, da UEL, gera renda a artesãos e apoia trabalhadores da reciclagem

Iniciativa é do projeto Lonarte do Departamento de Design da Universidade Estadual de Londrina. Ação dá destinação às lonas de banners. Campanha quer produzir neste ano 400 peças que irão para trabalhadores em todas as cooperativas de reciclagem de Londrina.

Estudantes, professores e servidores que integram o projeto de extensão Lonarte lançaram nesta semana a segunda etapa da campanha “Adote um avental”. Iniciada no ano passado, a iniciativa tem o objetivo de gerar renda para grupos de artesãos e equipar cooperativas de trabalhadores que atuam na separação de lixo reciclável, em Londrina.

A meta para 2021 é produzir 400 peças que serão direcionadas a trabalhadores que atuam na esteira de triagem de resíduos, de todas as cooperativas locais.

Segundo uma das coordenadoras do projeto, a professora Camila Doubek, do Departamento de Design, do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), a campanha busca dar destinação maior às lonas de banners, que comumente são descartadas.

Feitas em PVC e poliéster, vão para as mãos de professores e estudantes de design que projetam o avental. Este ano serão feitos ajustes para que possam se adequar ainda melhor nos trabalhadores das cooperativas.

Após a modelagem, os cortes seguem para os grupos de costura Marreca e Retração Novo, de Irerê e Lerrouville, respectivamente. De acordo com Camila, com a pandemia, os integrantes desses grupos de artesãos tiveram sério impacto na renda familiar.

“Queremos disseminar a cultura do reaproveitamento, dando nova finalidade ao banner feito em PVC, um material não reciclável, resistente e de uso bastante curto. Com o reaproveitamento buscamos aumentar a vida útil deste material”, definiu a coordenadora.

Ela explica, ainda, que os aventais representam uma ferramenta de proteção bastante importante para quem atua na esteira de reciclagem.

No ano passado o projeto conseguiu finalizar 40 aventais, doados para a Ccoopermudança, que separa os resíduos do Hospital Universitário (HU/UEL), com patrocínio da Unimed Londrina. Para este ano o projeto pretende ampliar a produção de peças e atender a todas as cooperativas locais.

Lonarte

O projeto de extensão Lonarte é desenvolvido no Departamento de Design da UEL. Além da professora Camila, a iniciativa conta com o apoio da coordenadora do projeto ReciclaUEL, Maria José Sartor, e das estudantes Natália Pereira, do curso de Design de Moda, e Beatriz Costanzi, do curso de Administração.

Colaboração

Cada peça tem custo de R$ 10,00. As colaborações podem ser feitas por depósito bancário, agência 0001, conta corrente 12898011-7, Banco Pag Seguro, código 290.

AEN