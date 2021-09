Campanha “Árvore da minha vida” promove educação ambiental com fotos pessoais

População está convidada a participar postando fotografia da árvore que marcou a história pessoal, familiar ou da comunidade; quem marcar as #arvoredaminhavida e #semalondrina terá a foto postada no Instagram da SEMA

A partir hoje (1º), a Secretaria Municipal de Ambiente (Sema) vai começar uma série de postagens nas redes sociais sobre as árvores que marcaram a história pessoal, familiar ou comunitária da população de Londrina. Quem tiver uma árvore para chamar de sua, poderá participar da campanha “Árvore da minha vida”. Basta postar uma fotografia da árvore, contar sua história e marcar as hashtags #arvoredaminhavida e #semalondrina.

Quem não tiver perfil no Instagram ou no Facebook também pode participar. Basta enviar um e-mail para educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br, contendo a fotografia, o nome, telefone para contato e a breve história da árvore ilustrada. As imagens serão postadas no Instagram da Sema e no Facebook da Sema, de 1º a 21 de setembro. Os interessados podem participar quantas vezes quiserem.

O objetivo da campanha é marcar o Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, no Brasil. De acordo com a servidora da Gerência de Educação Ambiental, Lidiani Damiani Isidoro, as árvores são essenciais para o meio ambiente, visto a infinidade de benefícios que oferecem, como a purificação do ar, a regulação da umidade e da temperatura ambiente, a retenção de água no solo, a proteção contra erosão, o embelezamento da paisagem, além dos frutos que elas dão.

Porém, além dessas vantagens, elas também trazem benefícios psicológicos. “Estudos comprovam que o contato com a natureza aumenta a sensação de bem-estar e o relaxamento e nós sabemos que as árvores têm o poder de contar histórias. Muitas pessoas têm histórias com árvores que produziam frutos e as crianças da vizinhança corriam para subir nos galhos e apanhá-los. Outras foram o cenário de fotos de família ou de início de um namoro, e tem aquelas onde as crianças cresceram, vizinhos se mudaram, mas ela permanece no mesmo lugar; cheia de histórias de afeto. É a demonstração da beleza da preservação ambiental, na prática”, completou Isidoro.

Pensando nisso, a Prefeitura de Londrina contará com a participação da população, que poderá resgatar essas e outras memórias afetivas tendo as árvores como protagonistas.

Sobre o dia da árvore

Dia 21 de setembro foi escolhido como Dia da Árvore, para marcar a proximidade do início da Primavera em todo hemisfério sul, que acontece no dia 23 de setembro. Nas cidades, as árvores garantem mais qualidade de vida para a população, concedem maior conforto térmico e acústico, além de auxiliarem na manutenção da umidade do ar e ajudaram a prevenir a erosão do solo. Além disso, um estudo publicado na revista Health & Place mostra que adolescentes residentes próximo às áreas verdes, como parques e praças, estão 36% menos propensos a apresentar problemas de saúde mental; e outras pesquisas revelam os benefícios psicológicos que as árvores e a natureza em geral podem trazer para toda a sociedade.

NC/PML