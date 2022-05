Campanha de doação de sangue da Prefeitura contempla servidores da Codel e Ippul

Iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos contou com 210 doações entre dezembro de 2021 e março deste ano; interessados podem agendar sua doação no Hemocentro do HU

A campanha “Servidores Municipais Unidos: Doando Sangue, Salvando Vidas” contempla, no mês de maio, os servidores do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul). Promovida pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), a ação incentiva os participantes a fazerem doações para o Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário (HU), com o objetivo de aumentar o estoque do banco de sangue da instituição.

Para aderir, os servidores devem agendar um dia e horário no site do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Rede Hemepar), da Secretaria de Estado (clique aqui). As doações são realizadas no Hemocentro, que fica na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, Jardim Tarumã (ao lado do HU).

É importante ressaltar que o artigo 79 do Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº 4.928) prevê a concessão do dia em que o servidor fez a doação, ou seja, neste dia, o doador não precisa trabalhar. Para isso, é necessário o acordo prévio com a chefia e a apresentação do atestado do Hemocentro no ato da entrega do cartão-ponto.

Tendo sido iniciada em dezembro do ano passado, a campanha segue um cronograma que estabelece que, a cada mês, as doações serão feitas por servidores lotados em setores específicos. Conforme a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, 210 servidores aderiram à campanha entre dezembro de 2021 e março de 2022, e os dados de abril ainda estão sendo contabilizados, mas somente a Guarda Municipal contou com 28 doadores no mês passado.

“Nós conseguimos resultados que extrapolaram os muros da Prefeitura, e houve servidores que levaram seus cônjuges ou familiares para fazer a doação. Várias pessoas que nunca tinham ido doar sangue, por desconhecimento, acabaram se tornando doadores regulares”, frisou Bellusci.

A assistente social da SMRH, Marcelle Diorio, explicou que cada doação fornece 450 ml de sangue em média, e pode salvar as vidas de até quatro pessoas. “As doações podem ser feitas regularmente, com intervalo de três meses para homens e quatro meses para as mulheres. Por isso, os servidores que fizeram suas doações no início da campanha, em dezembro, já podem doar novamente”, afirmou.

A engenheira do trabalho da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Anelise Junker, contou que nunca havia doado sangue antes do início da campanha e acrescentou que, para ela, foi uma grande emoção fazer a doação junto com seu marido. “Saber que um gesto simples, rápido e seguro pode salvar vidas e ajudar tanta gente me fez sentir parte de algo realmente importante e me encheu de alegria”, salientou.

Critérios para doar

O doador deve ter idade entre 16 anos e 69 anos e estar em boas condições de saúde, pesando 50 kg ou mais. Menores de idade (16 e 17 anos) só podem fazer a doação com a presença e o consentimento de um responsável legal. É importante estar bem alimentado, hidratado e descansado (ter dormido pelo menos 6 horas) e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. A pessoa também não pode ter tido gripe, infecção bacteriana, febre ou ter usado antibiótico nas últimas duas semanas, além de não ter realizado procedimento endoscópico há menos de seis meses.

