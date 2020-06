Campanha “Dia do Abraço” da PUCPR faz entrega em Londrina

Comunidade acadêmica se mobilizou para destinar alimentos a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade

A comunidade acadêmica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) deu um show de engajamento na campanha “Dia do Abraço”, promovida em maio. Como resultado, a Universidade vai doar R$ 60,1 mil em alimentos a instituições de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo, onde há câmpus da PUCPR. A ação foi idealizada para celebrar o Dia do Abraço, comemorado em 22 de maio, e teve como objetivo transformar o isolamento social e o sentimento de saudade em uma experiência de solidariedade.

Em postagens nas redes sociais da Universidade e dos Colégios Maristas (Santa Maria, Paranaense e Anjo da Guarda), estudantes, professores, colaboradores e familiares foram convidados a marcar quem eles gostariam de abraçar naquele momento. A cada comentário, R$ 1 seria destinado para a aquisição de alimentos, voltados a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, potencializada pela pandemia do coronavírus.

Pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão da PUCPR, Ir. Rogério Renato Mateucci destaca que Solidariedade e Presença Significativa são alguns dos valores que norteiam as ações da Universidade. Ainda segundo ele, a grande participação da comunidade acadêmica na campanha Dia do Abraço foi a expressão forte de uma universidade que se preocupa e é solidária com todos.

“É da natureza da comunidade da PUCPR se preocupar com o próximo e promover um olhar de atenção e carinho aos mais vulneráveis. Em momentos tão difíceis como o que temos vivenciado nos últimos meses, é dever da Universidade, enquanto instituição que precisa cumprir uma função social, mobilizar-se para ajudar a quem mais precisa”, afirma.

Instituições beneficiadas

Os R$ 60,1 mil resultantes da campanha em comemoração ao dia do abraço renderam 1,2 mil cestas de alimentos. As iniciativas e instituições beneficiadas são: S.O.S. Vila Torres (Curitiba), Casa de Maria (Londrina), Instituto Sendas (Maringá) e APA Associação Promocional e Assistencial de Toledo (Toledo).

Campanha SOS Vila Torres

Além disso, a cada 15 dias são distribuídas cerca de 1,5 mil cestas básicas para as famílias da Vila Torres, na capital paranaense. A campanha SOS Vila Torres é uma iniciativa da Província Marista Brasil Centro-Sul, Grupo Marista e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em parceria com o Padre Joaquim Parron e a Associação de Moradores da Vila das Torres. Além das cestas de alimentos, os moradores do local recebem kits de higiene e limpeza.

Para garantir que as recomendações de distanciamento social sejam seguidas, a campanha continua com um sistema drive-thru. Assim, os itens são recebidos, higienizados e armazenados com segurança, sem a necessidade de contato físico. A doações podem ser entregues na Avenida Comendador Franco, 1034, todos os dias, das 8h às 17h.

Para quem preferir, as contribuições financeiras podem ser feitas pela conta corrente: APC – Associação Paranaense de Cultura | Caixa Econômica Federal | Operação: 003 | Agência: 3153 | Conta Corrente: 689-6 | CNPJ: 76.659.820/0001-51.