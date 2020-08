Campanha do Agasalho da Unimed Londrina arrecada mais de R$ 5 mil

Com o valor obtido, cooperativa comprou mais de 200 cobertores para três instituições de longa permanência para idosos

A Unimed Londrina entregou no último dia 14 de agosto os cobertores adquiridos pela Campanha do Agasalho 2020. Com o tema “cubra o próximo de saúde”, a ação integrou o Calendário da Saúde do mês de julho, que alertava para os cuidados no inverno.

"Neste ano, para garantir a arrecadação de cobertores em um momento tão delicado, a campanha foi adaptada e feita inteiramente de forma virtual, recolhendo a doação em dinheiro entre os colaboradores da Unimed", explica a gerente de Marketing & Comunicação da cooperativa médica, Dayane Santana.

No total, 106 colaboradores ajudaram a deixar o inverno de alguém mais quentinho. A campanha arrecadou R$ 2.760 e este valor foi dobrado pela diretoria da Cooperativa, totalizando R$ 5.520.

“Com o valor arrecadado, conseguimos comprar 247 cobertores e beneficiar 225 idosos. Foi um ótimo resultado para uma primeira campanha realizada virtualmente”, comemora Fabianne Piojetti, gerente de Sustentabilidade da operadora.

O que também foi diferente neste ano foi a entrega dos cobertores arrecadados. Ela ocorreu na Sede Administrativa, por meio do “sistema drive-thru”.

“Agendamos com as três instituições beneficiadas, com um intervalo de 30 minutos entre elas. Descemos para o estacionamento do prédio para atendê-los e realizarmos a entrega, as fotos e a coleta de assinatura do termo de recebimento”, conta Fabianne.

Para a analista de Ouvidoria da Cooperativa, Lidiane Santos, que participou das edições anteriores, foi muito bom ter novamente uma maneira de contribuir, mesmo que virtualmente. “Sempre participo e fico feliz que a Unimed não deixou a data passar em branco, ainda mais em um ano tão delicado. O legal é que, desta vez, os beneficiados receberão cobertores novos, mas, mesmo assim, é sempre importante repassar o que não estamos mais usando”, comenta.

A campanha deste ano beneficiou três instituições de longa permanência para idosos: Lar Maria Tereza Vieira e Lar das Vovozinhas e Vovozinhos, ambos de Londrina-PR. E o Lar Padre Leone, de Ibiporã-PR.

Asimp/Unimed