Campanha do Agasalho terá Dia D neste sábado (17) para intensificar doações

Durante o mutirão, estarão abertas, das 9h às 16h, as três unidades do Sesc (Centro, Norte e Cadeião); a Prefeitura de Londrina apoia a iniciativa

A Campanha do Agasalho “Onde há calor, há mais vida” realiza, neste sábado (17), o Dia D para receber doações em formato drive-thru. Na ocasião, as três unidades do Sesc em Londrina (Centro, Norte e Cadeião) estarão abertas das 9h às 16h para que a população entregue roupas, calçados, cobertores e outros donativos, que posteriormente serão repassados para entidades socioassistenciais da cidade.

Realizada pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em conjunto com o Instituto GRPCOM e RPC, a campanha, que está em sua 13ª edição, tem apoio da Prefeitura de Londrina. A iniciativa mantém dois pontos de arrecadação em prédios do Município: na sede administrativa (Avenida Duque de Caxias, 635) e na Fundação de Esportes de Londrina (Rua Gomes Carneiro, 315). Além disso, as doações também podem ser entregues na sede da Câmara Municipal de Londrina (Rua Governador Parigot de Souza, 145).

Os produtos doados devem estar em bom estado de conservação, preferencialmente armazenados em sacolas plásticas. Isso porque, depois de entregues ao Sesc, as doações vão passar por uma triagem e ficarão em um período de quarentena, como forma de prevenir o risco de transmissão do novo coronavírus.

A estimativa é que mais de 50 entidades socioassistenciais de Londrina sejam beneficiadas pela campanha. As instituições contempladas incluem o Clube das Mães Unidas, Casa do Caminho, Associação Água Pura, Casa Acolhedora, Legião da Boa Vontade (LBV), Instituto Vicentinos do Brasil, Instituto Cultural Arte Brasil, entre outras.

Promovida em todo o Paraná, a Campanha do Agasalho já arrecadou 409.950 peças de roupas, calçados e cobertores. O encerramento será em 27 de agosto.

Dia D – Campanha do Agasalho:

Sábado, 17 de julho – das 9h às 16h

Sesc Londrina Centro: Rua Fernando de Noronha, 264

Sesc Londrina Norte: Avenida Saul Elkind, 1.555

Sesc Cadeião: Rua Sergipe, 52

