Campanha estimula realização de citologia oncótica e mamografia

Prefeitura realizará o Dia D, no sábado da próxima semana, com o objetivo de promover a saúde da mulher; paralelamente haverá uma ação de multivacinação, da campanha já em curso

A Prefeitura de Londrina vai promover uma grande campanha que visa promover a saúde da mulher, por meio da realização dos exames de Citologia Oncótica (CO), conhecido também por exame preventivo do colo do útero ou papanicolau, além da avaliação clínica das mamas e agendamento de mamografia, para aquelas que se enquadram nos critérios preconizados pelo Ministério da Saúde (MS).

Trata-se do Dia D, que será realizado no sábado da próxima semana, dia 17 de outubro, das 8 às 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana, com exceção das respiratórias, além das unidades dos distritos de Lerroville e de Guaravera, na zona rural.

A coordenadora de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, Priscila Colmiran, contou que além preventivo do colo do útero, avaliação das mamas e agendamento de mamografia, os profissionais de saúde farão uma avaliação completa da mulher, com orientações e encaminhamentos para atendimentos com outros profissionais, caso necessário, como nutricionistas e psicólogos, além de solicitarem exames laboratoriais, como ultrassonografia, exame de sangue, de acordo com a necessidade de cada paciente.

Para participar do Dia D é necessário agendar um horário por telefone na UBS de referência. O agendamento já está aberto. Confira a lista das unidades, endereços e telefones no Portal da Prefeitura (clique aqui). Os agendamentos serão mais espaçados, a fim de evitar aglomerações, devido à pandemia viral, e permitir tempo hábil para a desinfecção das salas entre os atendimentos, garantindo mais segurança para as usuárias e servidores.

Priscila explicou que o Ministério da Saúde preconiza a realização da mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos e o preventivo de colo uterino para as de 25 a 64 anos, mas que independente da faixa etária, se a mulher tiver alguma queixa ela pode procurar o serviço de saúde para ser avaliada. “Lembrando que se ela não puder ir no sábado, pode procurar as unidades durante a semana”, frisou.

A ação faz parte do Outubro Rosa, campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. O principal objetivo é conscientizar as mulheres a buscar o atendimento em saúde e vai ao encontro do tema da Sociedade Brasileira de Mastologia deste ano “Quanto Antes Melhor – Todos contra o Câncer de Mama”.

“É muito importante que elas façam exames de forma periódica, pois tanto o câncer de mama quanto o de colo uterino, quando diagnosticados precocemente, chegam a quase 95% de taxa de cura. Precisamos garantir que se essa mulher tiver alguma alteração, ela seja encaminhada para tratamento o mais rápido possível, para ter maior eficácia, evitar terapias mais agressivas e garantir melhor qualidade de vida para ela e seus familiares que acompanham esse processo”, enfatizou a coordenadora de Saúde da Mulher.

Multivacinação

Paralelamente, no mesmo dia, haverá uma ação de multivacinação, da campanha que já está em curso em todo o Brasil, pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de atualizar a carteira vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos.

NCPML