Campanha “Eu amo o comércio londrinense” quer estimular compra local

Já esta no ar a campanha “Eu amo o comércio londrinense”, que deve aquecer as compras locais durante todo o mês de outubro. A ação, idealizada pela ACIL e Fiep, visa fortalecer e incentivar o comércio e as indústrias da cidade, além de mostrar a importância de se comprar dos empresários locais, ajudando a aquecer a economia e contribuir para a preservação dos empregos e a geração de renda.

Seja através de compras no comércio de rua, shoppings, galerias ou pela internet, ao consumir no comércio local, os recursos financeiros giram dentro da cidade, fomentando a economia londrinense.

Outra preocupação das duas entidades se refere às compras online, já que os consumidores, ao adquirirem produtos dos mais diversos segmentos, podem optar por estabelecimentos comerciais de outras cidades, levando o dinheiro para fora de Londrina.

“Nosso comércio e nossas indústrias são pujantes, criativos e com produtos de muita qualidade. Precisamos valorizar o que é nosso e, consequentemente, aquecer o nosso mercado, a nossa economia. Do outro lado, a pandemia da Covid-19 também evidenciou com muita força a compra online. Com isso, em muitas situações, o consumidor adquire produtos de outras cidades, levando os recursos financeiros para fora de Londrina. Nos unimos à Fiep para impulsionar essa mudança de cultura e fortalecer empresas e indústrias que são daqui”, ressalta o presidente da ACIL, Fernando Moraes.

"Está no nosso DNA incentivar e promover o comércio local, a indústria paranaense. Assim há prosperidade e geração de riquezas em nossa cidade, em nossa Londrina. Daí, numa ação conjunta, ACIL e FIEP, criam a campanha Eu amo o comércio londrinense. Então, vamos comprar aqui, em Londrina, nas lojas fisicamente ou on-line pelo Entrega Londrina", completa o vice-presidente da Fiep, Marcus Von Borstel.

Neste sentido, o objetivo da campanha “Eu amo o comércio londrinense” é estimular que os consumidores escolham sempre comprar em lojas da cidade, e quando a escolha for o ambiente online, que deem preferência para plataformas locais, como o Entrega Londrina, um marketplace completo, com um modo delivery funcionando pelo aplicativo que pode ser baixado na Google Play ou na Apple Store. O projeto foi lançado no mês de abril como um canal importante para a retomada das atividades produtivas, colaborando para alavancar as vendas dos lojistas.

Até o final de outubro, 800 cupons no valor de R$ 10 reais serão disponibilizados para consumidores que utilizarem o aplicativo do Entrega Londrina. Na ferramenta é possível encontrar uma variedade de itens essenciais para consumo diário como alimentos, conveniência e medicamentos. Os vouchers são válidos para compras a partir de R$ 25, sendo permitida uma compra por CPF.

Asimp/ACIL