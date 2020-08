Campanha faz enquete para doar cadeiras de rodas a entidades socioassistenciais

“Eu Ajudo na Lata” tem apoio da Secretaria Municipal de Educação e irá destinar, no mínimo, uma cadeira de rodas a cada entidade

A campanha “Eu Ajudo na Lata”, que está em sua oitava edição, segue com a arrecadação de lacres metálicos até o final de agosto. E além de recolher os lacres, a comunidade é convidada a participar da enquete que irá definir a quantidade de cadeiras de rodas que cada entidade socioassistencial irá receber. A campanha é uma realização da Unimed Londrina, por meio da Área de Sustentabilidade, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Tradicionalmente, alunos, professores e demais profissionais das unidades escolares arrecadam lacres das latas de alumínio, que são encaminhados para a Unimed Londrina. Toda a arrecadação é enviada para reciclagem e, com o valor obtido, são adquiridas cadeiras de rodas, doadas para entidades pré-selecionadas.

Este ano, mesmo com a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus, a SME incentivou as escolas e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) a colaborarem na arrecadação dos lacres. Agora, no período de 10 a 14 de agosto, todos esses lacres devem ser enviados para a Unimed Londrina.

De acordo com a integrante do Apoio Pedagógico da SME, Carla Cordeiro, desde o início do ano as unidades estão se mobilizando pela campanha. “Nem todas conseguiram arrecadar, percebemos que o número de participantes caiu por conta da suspensão das atividades presenciais. Mas ainda assim incentivamos, pois é algo que irá beneficiar instituições que precisam desse apoio”, comentou.

Pesquisa

As entidades que serão contempladas com, no mínimo, uma cadeira de rodas cada são: Associação Flávia Cristina, Cáritas Arquidiocesana de Londrina, Casa Dia para Idosos, ILECE, todas de Londrina. Além destas, o Lar Jayme Watt Longo, de Bela Vista do Paraíso, e a União dos Deficientes Físicos, de Cambé, também serão atendidos. Para participar da votação, basta acessar o link bit.ly/3hQX9Wp.

Segundo a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, a quantidade final de cadeiras depende do número de lacres arrecadados ao longo da campanha. “Quanto mais lacres, mais cadeiras. A enquete foi uma maneira que encontramos para democratizar a definição de quantos equipamentos cada entidade receberá. Todas essas instituições já têm uma cadeira garantida, mas a votação poderá aumentar este número”, explicou.

Pela parceria com a iniciativa, a SME também será beneficiada com uma cadeira de rodas, que será destinada a um aluno portador de deficiência. “Todos os anos a SME é nossa parceira e incentiva a arrecadação entre as escolas, isso nos ajuda muito. Infelizmente, com a pandemia as doações caíram bastante. E não foi somente por conta das aulas presenciais, muitos parceiros nossos tiveram que reduzir suas atividades também. Porém, ainda temos um mês para encerrar a arrecadação, e estamos atentos e esperançosos em alcançar o mesmo número obtido no ano anterior, já que o consumo continua”, comentou a gerente.

Quem ainda não contribuiu, pode levar os lacres para a Unimed Londrina, até o dia 31 de agosto. “Reforçamos a importância de juntar e destinar os lacres em qualquer ponto de atendimento da Unimed. As arrecadações seguem até último dia de agosto. Então, a hora é agora, cada lacre é precioso e contamos com todos nessa campanha”, frisou Piojetti.

No último ano, a campanha arrecadou 3.053 garrafas cheias de lacres, que correspondem a 1.954 kg de alumínio. O material possibilitou a compra de 26 cadeiras de rodas, que foram distribuídas para oito instituições de Londrina e região.

