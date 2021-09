Campanha LondriPáscoa é instituída pela Prefeitura de Londrina

Prefeito Marcelo Belinati sancionou lei que institui a campanha no Calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina

A Quinzena Municipal da Campanha LondriPáscoa foi instituída no Calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina, Ontem (8), por meio da Lei no 3.249/2021 sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati em seu gabinete. O objetivo principal é fomentar a atividade econômica, incentivar o comércio da cidade, apoiar os micro e pequenos empreendedores, profissionais autônomos e comerciantes que atuam nos bairros e distritos, promovendo a geração de emprego e renda.

A iniciativa será celebrada nos quinze dias que antecedem o domingo de Páscoa – uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo – e poderá contemplar atividades voltadas à arrecadação e doação de alimentos, doces e vestuários, que serão destinados às famílias de baixa renda, especialmente àquelas que incluem crianças. Com a sanção da lei, a Prefeitura pode firmar parcerias com entidades civis e religiosas, sediadas em Londrina, para divulgar e promover iniciativas relacionadas à Campanha LondriPáscoa.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que além de fomentar a atividade econômica, o Londrina Páscoa representa uma oportunidade para ressaltar o verdadeiro sentido da Páscoa, por meio da realização de atividades artísticas e culturais. “Ações como estas contribuem para movimentar a economia e o comércio da cidade e isso é bom para todos. Lembrando que nós investimos no Natal de Londrina e o investimento voltou de forma exponencial para a cidade”, apontou.

O projeto de lei que deu origem à nova medida é de autoria da vereadora Professora Sonia Gimenez. Segundo ela, a ideia do projeto é resgatar os valores religiosos e culturais da Páscoa, ressaltando o sentimento de pertencimento nos bairros, estimulando também a parte econômica. “Este é um projeto de oportunidades, onde as famílias e amigos vão se encontrar, nas atividades culturais e esportivas, além de contribuir com a atividade econômica do município”, disse.

A vereadora deu algumas ideias do que pode ser feito no LondriPáscoa. “Podemos fazer uma ação em uma rua onde as pessoas poderão expor e vender as suas produções artesanais e alimentos. Também é possível promover atividades culturais, com apresentações em estabelecimentos ou praças, e trabalhar com o resgate da história da páscoa”, contou.

O diretor da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Luiz Carlos Euzébio, que na solenidade representou a presidente Márcia Manfrin, parabenizou a iniciativa. “É um projeto que tem tudo para dar certo e Londrina passa a ganhar uma data que somará para o comércio da cidade. A Acil se coloca à disposição para apoiar as ações do LondriPáscoa”, afirmou.

Entre os presentes na solenidade, estiveram o chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos; os vereadores Santão e Lu Oliveira, coautores do projeto, e representantes dos vereadores Beto Cambará e Giovani Mattos, também coautores.

