Campanha Maio Amarelo promove evento com serviços gratuitos para idosos

No dia 27 de maio, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realiza o evento “Idoso em Trânsito: respeito, saúde e cidadania”, com uma série de serviços gratuitos dedicados às pessoas acima dos 60 anos. A atividade é aberta ao público e será realizada das 8h às 12h, no estacionamento do Londrina Norte Shopping, como desdobramento das ações do Maio Amarelo.

O destaque da programação vai para o drive-thru da credencial, iniciativa da CMTU que vai distribuir carteirinhas de estacionamento exclusivo sem que o idoso precise deixar o veículo para fazer a retirada.

As vagas para emissão do documento são limitadas e, para garantir a participação, os conveniados do Sesc Londrina Norte, bem como os frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) da zona Norte, já podem procurar estas instituições para fazer o pré-cadastro.

Para a população geral, as inscrições serão disponibilizadas em 26 de maio, dia que antecede o evento, no site cmtu.londrina.pr.gov.br. O solicitante deverá acessar a página, clicar na chamada “atendimento do protocolo – agende já”, selecionar a opção “credencial de vaga especial – idoso – drive-trhu – 27/05/2022” e, então, escolher o horário desejado.

Os requisitos para ter acesso ao cartão são que a pessoa tenha 60 anos ou mais e more no município de Londrina, apresente cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do RG do beneficiário, além do comprovante de residência atualizado em nome do idoso.

Desde que a CMTU iniciou a distribuição de credenciais por meio do sistema drive-thru, em setembro passado, mais de 280 carteirinhas foram entregues de modo prático, rápido e, sobretudo, menos propício à transmissão da Covid-19.

Outras atrações – O evento contará ainda com aferição de pressão arterial, exame de glicemia, orientações de saúde e atividades físicas monitoradas. Serviços que, segundo o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, irão proporcionar cuidado e momentos de lazer ao público. “Para além da questão do trânsito, será uma ação de valorização da vida”, pontuou.

Coordenado pela CMTU, o “Idoso em Trânsito: respeito, saúde e cidadania” tem apoio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), Serviço Social do Comércio (Sesc), Londrina Norte Shopping, Hospitalar e Londrisul.

