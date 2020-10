Campanha Outubro Rosa é lançada em Londrina

Viaduto da Dez de Dezembro e Concha Acústica ganharam iluminação especial. Programação inclui eventos on-line e ações em UBS.

Foi lançada oficialmente ontem (1) a Campanha Outubro Rosa, que tem por objetivo conscientizar as mulheres e a sociedade em geral sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, assim como os de ovário e colo do útero. Promovida pelas secretarias municipais de Saúde e Políticas para as Mulheres, a campanha foi aberta com uma roda de conversa virtual que contou com a presença da secretária de Políticas para as Mulheres, Liange Doy, e da médica Najat Nabut, que deu um depoimento sobre a sua experiência pessoal com o câncer de mama.

As rodas de conversas, que são organizadas pelas secretarias municipais de Saúde e Políticas para Mulheres, acontecem todas as quintas-feiras de outubro, das 15h às 16h, através da plataforma Google Meet, que pode ser acessada pelo link https://meet.google.com/yji-anvs-kgj. Além do primeiro encontro, que foi realizado hoje, a iniciativa ainda terá quatro eventos (veja a programação abaixo).

Segundo Liange, o objetivo dos encontros, assim como das demais atividades que fazem parte da campanha, é conscientizar o maior número possível de mulheres. “Nós queremos sensibilizar as mulheres para que façam o autoexame, ressaltando a importância do diagnóstico precoce, que é tão importante para salvar vidas. Também vamos trabalhar a questão da violência doméstica e do abandono que muitas mulheres que estão passando pelo câncer sofrem”, explicou.

Exames

Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Município vão intensificar as agendas de coletas de preventivos, avaliação das mamas e solicitações de exames como ultrassons e mamografias. Em respeito às normas de saúde e segurança vigentes durante a pandemia do novo coronavírus, os atendimentos serão realizados em horários mais espaçados do que o normal, para evitar aglomerações. A recomendação é que as mulheres telefonem para as unidades que frequentam para que possam verificar os horários disponíveis para atendimento e programar suas agendas.

Iluminação especial

Para ajudar na divulgação da Campanha Outubro Rosa, dois pontos conhecidos de Londrina recebem uma iluminação especial de hoje até o dia 31 de outubro. A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, através da Diretoria de Edificações Públicas, ligará na cor rosa todas as 424 luminárias do viaduto localizado entre as avenidas Leste-Oeste e Dez de Dezembro. O outro ponto que participará da ação é a Concha Acústica de Londrina, localizada na Praça 1º de Maio. A Sercomtel Iluminação alterará a cor da luz emitida pelos 5 projetores que ficam no local. O diretor-presidente da Sercomtel Iluminação, Luciano Kühl, explicou que já é o segundo ano em que o órgão adere à campanha. “Essa ação faz parte do propósito social da companhia. O Outubro Rosa tem um objetivo muito importante, que é promover a saúde da mulher. Através da nossa contribuição, queremos ajudar na divulgação”, destacou.

Além da iluminação diferenciada, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento – antiga Sercomtel Contact Center – fará uma campanha interna de prevenção do câncer de mama, distribuindo máscaras de proteção de cor rosa para seus funcionários. Já a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) instalará placas com o símbolo da campanha Outubro Rosa em diversos pontos da cidade, como forma de sensibilização e conscientização.

Outros eventos

Diversos órgãos e secretarias municipais realizarão atividades relacionadas à Campanha Outubro Rosa. No dia 20 de outubro, às 11h, a Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO) da Secretaria Municipal de Recursos Humanos promoverá uma live sobre o tema “Câncer de mama: Autocuidado e prevenção”. A transmissão será realizada através do perfil do órgão no Instagram, cujo link é www.instagram.com/dso_londrina. A DSO também vai elaborar um boletim de saúde ocupacional com informações sobre a prevenção do câncer de mama. Este material será enviado para todos os servidores municipais, através de newsletter.

A coordenadoria de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá duas lives em parceria com as instituições de ensino Inesul e Unicesumar. O primeiro evento, que tem o tema “Outubro Rosa: prevenção de câncer de mama e colo uterino”, acontece na sexta-feira (2), às 19h, e conta com a participação da coordenadora de Saúde da Mulher da SMS, Priscila Colmiran, e da coordenadora do Curso de Enfermagem da Inesul, Ednalva Guizi. A transmissão será realizada através dos perfis de mídias sociais da Inesul. A segunda live, intitulada “Como Identificar o câncer de mama: do autoexame ao diagnóstico”, acontece no sábado (3), das 10 às 12h, e terá a presença de Priscila Colmiran e da professora doutora Luana Cossentini, da Unicesumar. Os interessados poderão participar da live através dos perfis da Unicesumar nas redes sociais.

Programação das rodas de conversa

08/10 – Roda de conversa sobre Saúde da Mulher com a participação do médico Luiz Carlos Baldo – Ginecologista e obstetra da Prefeitura de Londrina e 17ª Regional de Saúde – e Beatriz Daou Verenhitach, médica mastologista da Unidade de Mama do CISMEPAR;

15/10 – Roda de Conversa sobre Cuidados com a Mulher com Câncer, com a psicóloga do Hospital do Câncer, Tatiana Brum, e a nutricionista Mirela Ferreira;

22/10 – Serviços da Rede de Atendimento da Saúde da Mulher e Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com a Priscila Colmiran, enfermeira e Coordenadora da Saúde da Mulher – pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde/Secretária Municipal de Saúde – e Sueli Galhardi, assistente social e coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual de Londrina.

29/10 – Depoimento sobre a superação do câncer, com a psicóloga Adriane Hisnauer Cantone.

NCPML