Campanhas de doação da Unimed Londrina se reinventam durante a pandemia

Medidas de segurança contra o novo coronavírus foram desafios para cooperativa manter as ações comunitárias

A Unimed Londrina manteve suas campanhas de arrecadação em 2020 mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. “Eu Ajudo na Lata”, campanhas do agasalho, doação de livros e doação de frascos para o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU) seguiram e seguem com suas arrecadações e doações que beneficiam milhares de pessoas de diferentes instituições de Londrina e região.

A gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, observa que essas ações vão ao encontro do sétimo princípio do cooperativismo, que trata do interesse pela comunidade. “A motivação da Unimed em realizar ações para a comunidade tem sua raiz neste princípio e é uma oportunidade de todos que participam das campanhas realizarem uma ação cooperativa, revertida em prol da comunidade”, comenta.

A Campanha de Doação de Livros, que neste ano chegou à sexta edição, foi encerrada no fim de julho com o maior volume de doações arrecadadas desde o seu início, mesmo com a pandemia. A principal novidade desta edição foi a feira virtual de livros semi novos realizada na intranet dos colaboradores. Com os valores desta ação, mais os títulos infantis doados e o dinheiro arrecadado com a venda de papeis avulsos, a iniciativa conseguiu entregar 946 livros e 10 itens de materiais pedagógicos à Escola Municipal Edmundo Odebrecht, localizada no distrito da Warta. Ao todo, 240 estudantes serão beneficiados.

Outra atividade adaptada nesta campanha foi a produção de um vídeo feito com a participação do grupo de palhaços Plantão Sorriso. O material vai substituir o encontro que a Cooperativa iria realizar com os estudantes para fazer a entrega dos livros. O vídeo será enviado ao Whatsapp dos pais dos alunos, além de ser divulgado nas redes sociais da operadora de planos de saúde.

O “Eu Ajudo na Lata” sentiu neste ano os efeitos da pandemia. “Com o fechamento das escolas e de parceiros, como restaurantes e outros estabelecimentos que reduziram suas atividades neste período, as doações caíram, mas ainda temos alguns dias para coletar lacres”, comenta a gerente.

A expectativa é que a campanha repita pelo menos os mesmos números da edição passada, quando foram arrecadados 1.954 kg de alumínio, que foram revertidos na compra de 26 cadeiras de rodas. As doações de lacres para esta edição podem ser feitas até 31 de agosto, em qualquer ponto de atendimento da Unimed Londrina, exceto o Pronto Atendimento.

A campanha também já abriu a votação na enquete que irá definir o número de equipamentos que cada uma das seis instituições participantes irá receber. São elas:

• Associação Flávia Cristina, de Londrina

• Cáritas Arquidiocesana de Londrina

• Casa Dia para Idosos, de Londrina

• ILECE, de Londrina

• Lar Jayme Watt Longo, de Bela Vista do Paraíso

• União dos Deficientes Físicos de Cambé

Para participar da enquete, acesse https://bit.ly/3hQX9Wp e vote até o dia 28 de agosto.

A campanha do Agasalho ganhou um novo formato nesta edição devido à pandemia. A iniciativa, que antes era aberta a toda comunidade, neste ano ficou restrita às doações feitas pelos colaboradores da Unimed Londrina.

Uma campanha virtual foi criada para estimular os colaboradores a doarem valores em dinheiro. A campanha foi encerrada com a arrecadação de R$ 2.760. O valor foi dobrado pela diretoria da Cooperativa, atingindo R$ 5.520. Este dinheiro foi utilizado na aquisição de 247 cobertores, que foram entregues para as seguintes instituições: Lar Maria Tereza Vieira e Lar das Vovozinhas e Vovozinhos, ambas de Londrina, e Lar Padre Leone, de Ibiporã.

A Unimed Londrina também promove, de maneira permanente, a campanha de arrecadação de potes de vidro para o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da UEL. “A campanha é permanente, mas estamos reforçando ainda mais em agosto por causa do Calendário de Saúde da Unimed Londrina, que comemora o mês da amamentação”, observa Fabianne.

A campanha arrecada frascos de vidro com boca larga que são repassados para as lactantes armazenarem o leite que será recolhido pelo o HU. Em média são utilizados 200 frascos por dia.

Para facilitar a doação durante a pandemia, a Cooperativa criou uma página interativa para os interessados em doar leite ou frasco se inscreverem e receberem as orientações do HU. O link de acesso está sendo divulgado nas redes sociais da Unimed Londrina e enviado pelo e-mail de clientes.