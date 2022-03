Campeonato Londrinense de Xadrez 2022 está com inscrições abertas

Torneiro acontecerá na biblioteca pública central, no dia 12 deste mês; podem participar crianças e adultos de qualquer idade

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Londrinense de Xadrez 2022 que será realizado na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, no dia 12 de março, às 13h30, na Avenida Rio de Janeiro, 413. O campeonato é voltado para crianças e adultos de qualquer idade. A estimativa é receber cerca de 100 participantes.

O torneiro dará título e troféu de Campeão Londrinense de Xadrez 2022, mas é aberto para toda a região metropolitana de Londrina. Segundo os organizadores, além de Londrina, já estão inscritos participantes de cidades como Rolândia, Assai e Cambé.

O campeonato irá contemplar as seguintes categorias: Sub 8 (de 0 a 8 anos); Sub 10 (nascidos a partir de 2012); Sub 12 (nascidos a partir de 2010); Sub 14 (nascidos a partir de 2008); Sub 16 (nascidos a partir de 2006); Sub 18 (nascidos a partir de 2004); Adulto (qualquer idade pode participar), todas no feminino e masculino. Serão realizadas partidas de xadrez rápido, em que todos os lances devem ser feitos num limite de tempo pré-determinado de 11 minutos.

O organizador da iniciativa, mestre nacional de xadrez e árbitro da confederação brasileira, Tiago de Almeida, informou que o Campeonato Londrinense de Xadrez visa premiar os novos campeões, do infantil ao adulto. “Este torneio ficou anos parado devido à pandemia da Covid-19. Agora, teremos uma renovação de quem são os destaques na cidade. Esta é a primeira etapa, que vai definir os jogadores mais rápidos no raciocínio e isso vai apontar os novos talentos da modalidade. No próximo mês, teremos o torneio de xadrez blitz, também na Biblioteca”, disse.

A coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos, lembrou que o campeonato de xadrez na Biblioteca acontece desde 2018, retomando ações que eram realizadas desde a década de 80. “Tínhamos mesas de xadrez em frente à biblioteca, emprestávamos as peças, e desde 2018 retomamos a iniciativa. O xadrez oferece à população uma forma de promoção cultural e educativa, pois durante o jogo desenvolve-se o raciocínio lógico, a concentração e a disciplina. Este é um dos papéis da biblioteca, ou seja, oferecer um espaço de cultura e lazer para a população e o xadrez veio para somar com as atribuições da biblioteca”, apontou.

As inscrições estão sendo feitas pela internet (clique aqui), com taxa de inscrição de R$ 80,00. Após a inscrição, o valor deve ser enviado por Pix, através da chave: xadrezclassicolondrina@gmail.com.

O campeão de cada categoria, no masculino e feminino, receberá troféu, e todos os participantes ganharão medalhas e certificado de participação. Os que desejarem podem entrar para o grupo de WhatsApp do campeonato, no link https://chat.whatsapp.com/DctqnSo3enxJLienIlBRkH. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas no número (43) 99193– 9672.

