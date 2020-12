Canceladas audiências públicas do Plano Diretor que teria início hoje

As audiências públicas híbridas (presencial e remota) que aconteceriam hoje (14), amanhã (15) e quarta-feira (16), para discutir as emendas ao projeto da Lei Geral do Plano Diretor, estão canceladas.

A Presidência da Câmara Municipal de Londrina cumpre decisão judicial expedida em caráter liminar, no dia 12 de dezembro, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que considerou que: "o processo legislativo poderá ser afetado pela inexpressiva participação dos que não têm acesso aos meios digitais (pois a eles só resta a participação presencial)" e que há "risco de contaminação por covid-19 aos que se apresentarem à audiência presencial".

Asimp/CML