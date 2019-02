Carnaval agita a Concha Acústica com o Bailinho do Plantão nesta sexta-feira (1)

A folia é gratuita, aberta a todas as idades e começa às 19 horas; projeto conta com patrocínio do Promic

O fim de semana de Carnaval começa em Londrina com uma animada festa que vai movimentar a Concha Acústica nesta sexta-feira (1). A partir das 19 horas, a folia do Bailinho do Plantão pede passagem e convida o público para cantar e dançar com uma apresentação especial recheada de bom humor e canções para todas as idades. A banda une música e performances de palhaços, sendo composta por músicos e atores locais.

O show é gratuito e faz parte da agenda de shows de carnaval do projeto Bailinho do Plantão, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O grupo tem em sua formação André Demarchi, Aneliza Paiva, Emilia Miyazaki, Gerson Bernardes, Juliana Galante, Tiago Marques, Tonho Costa e participação especial de Reinaldo Scheffer na bateria.

O repertório do show é repleto de músicas infantis, cirandas e canções folclóricas com novos arranjos, passando pelo ritmo do baião, reggae, ijexá e outros, costurado com humor e algumas novidades no repertório.

O músico e diretor musical do Bailinho, Tonho Costa, disse quais são as expectativas para esta apresentação, que será a primeira de 2019 na região central da cidade. Ele espera uma festa popular aberta a crianças, jovens e adultos. “A ideia é unir todos em torno de um único objetivo, que é se divertir e curtir uma boa folia. A Concha Acústica é um dos pontos preferidos do público local e sempre permite grandes encontros”, frisou.

Segundo Costa, o show de carnaval já teve algumas datas anteriores, sendo realizado em distritos e diferentes regiões de Londrina. “O retorno foi excelente, com muita animação e envolvimento do público. Também fomos a regiões de periferia, proporcionando cultura, música e lazer em eventos gratuitos. Tem sido muito gratificante esta etapa do projeto e esperamos que todos compareçam na Concha Acústica e aproveitem o repertório que foi elaborado especialmente para o carnaval”, destacou.

Na sequência da programação, o Bailinho do Plantão se apresenta neste sábado (2) e domingo (3), às 17 horas, no Sesc Londrina Cadeião Cultural, que fica na Rua Sergipe, 52, centro. Os eventos são abertos à comunidade.

Plantão Sorriso

É uma ONG sem fins lucrativos, criada há 23 anos, e que leva a alegria do palhaço para crianças internadas em hospitais de Londrina e região. De 1996 até hoje, foram realizados mais de 570 mil atendimentos. Além das visitas às crianças hospitalizadas, os atores se empenham na pesquisa do palhaço e na produção de espetáculos artístico, teatral, musical e circense.

Além do Promic, também patrocinam o Plantão, a Unimed Londrina, Selmi, Vivah e Teixeira Marques.