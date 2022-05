Cartão Comida Boa pode ser retirado na sede da Assistência Social

Lote está disponível até 24 de junho; Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando a entrega sem necessidade de agendamento

Após o mutirão realizado em abril para a entrega dos cartões do programa Comida Boa, do Governo do Estado do Paraná, restaram cerca de 1.000 cartões disponíveis para retirada. Os beneficiários devem se dirigir até a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Avenida Juscelino Kubitscheck, 2896), das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Este lote estará disponível até o dia 24 de junho.

Quem deseja conferir se é beneficiário pode acessar o site do programa Comida Boa (clique aqui), e informar o número do CPF. A seleção das famílias beneficiadas é feita automaticamente, por meio de análise da base do Cadastro Único, sendo revisada e atualizada a cada três meses. A equipe de Gerência de Transferência de Renda está realizando a busca ativa das pessoas que ainda não realizaram a retirada.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Jaqueline Marçal Micali, é essencial que os beneficiários coletem os cartões. “É muito importante que as famílias londrinenses tenham acesso ao benefício que o Governo do Estado está disponibilizando, pois ele proporciona uma ajuda significativa com as despesas domésticas”, citou.

O cartão já tem duas parcelas disponíveis no valor de R$ 80, referentes aos meses de março e abril. Não é possível realizar o saque do dinheiro, pois o benefício é para uso exclusivo nos estabelecimentos conveniados com o programa.

Em junho deste ano, será disponibilizado um novo lote de pagamentos para as novas famílias beneficiadas, e os beneficiários já contemplados que não forem retirar o cartão, até a disponibilização do novo lote, perderão o benefício que já está disponível.

NCPML