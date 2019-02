Casa da Mulher com atividades abertas e gratuitas

A programação traz oficinas que vão desde oficina de bijuterias a curso sobre psicologia de vendas; as inscrições podem ser feitas pelo 3378-0111

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), por meio da Casa da Mulher, está com vagas abertas para oficinas e palestras gratuitas com diferentes temas. A agenda de capacitações em fevereiro oferece ao público uma série de atividades, sempre realizadas a partir das 14 horas, na sede localizada na Rua Valparaíso, 189, Jardim Guanabara, esquina com a Avenida Higienópolis. Nos dias 12 e 19, haverá aulas sobre os pontos básicos de crochê, com a ministrante Tânia Cordeiro.

Serão realizadas, nos dias 13, 20 e 27, oficinas sobre confecção de chinelo bordado e decorado com pedrarias, em atividade conduzida por Sônia Gerin. Também estão na programação cursos para produção de laços de cabelo, ministrado por Lourdes Saloio, nos dias 14 e 21, e para a confecção caseira de carteira feminina em tecido, no dia 26, com orientações de Maria de Souza.

O público ainda poderá participar de outra oficina no dia 25 deste mês, com o tema Psicologia em Vendas, que será abordado por Lisnéia Rampazzo. Ela dará dicas para o aprimoramento da dinâmica de atendimento a clientes, formas de abordagem, apresentação de produtos, entre outros aspectos.

O público da Casa da Mulher são as mulheres acima dos 18 anos, prioritariamente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. A intenção é possibilitar às participantes o acesso a capacitações que possibilitem alternativas de geração de renda e mais oportunidades no mercado de trabalho. Em 2018, o espaço contabilizou mais de 1.600 atendimentos. Entre as ações, foram ofertadas oficinas com 106 temáticas diferentes, somando carga horária de 347 horas.

Inscrições

Para todas as atividades a inscrição é gratuita e pode ser feita pelo telefone (43) 3378-0111 ou presencialmente na Casa da Mulher. As vagas são limitadas. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.



Agenda de fevereiro Data Temática Ministrante Local Horário 12 e 19/02 Pontos Básicos do Crochê Tânia Cordeiro Casa da Mulher 14h 13, 20 e 27/02 Chinelo em Pedrarias Sônia Gerin Casa da Mulher 14h 14, e 21/02 Laço de Cabelo Lourdes Saloio Casa da Mulher 14h 26/02 Carteira feminina em tecido Maria de Souza Casa da Mulher 14h 25/02 Psicologia em Vendas Lisnéia Rampazzo Casa da Mulher 14h

Renan Oliveira/NCPML