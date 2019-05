Casa da Mulher promove oficina de Gola e Cachecol

Vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas, gratuitamente, pelo telefone 3378-0111, das 12h às 18h

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, oferece a Oficina de Gola e Cachecol em Tricô, a partir do dia 28 de maio. A atividade acontecerá na própria sede, localizada na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis, Parque Guanabara.

A oficina será ministrada pela artesã Tânia Cordeiro. Serão três encontros, às terças-feiras, sendo eles nos dias 28 de maio, 4 e 11 de junho, sempre a partir das 14 horas. O objetivo da ação é criar oportunidades de geração de renda.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas, gratuitamente, pelo telefone 3378-0111, no horário de atendimento das 12h às 18h. A oficina é destinada, preferencialmente, às mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

NCPML