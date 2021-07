Castramóvel atinge a marca de 10 mil esterilizações de cães e gatos

Programa beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, protetores voluntários de animais e Organizações Não Governamentais

O Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos (Castramóvel), que iniciou em março de 2020, atingiu a marca de 10 mil procedimentos de esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, além de microchipagem. Os beneficiários diretos e indiretos do programa são as famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda de até três salários mínimos; os protetores voluntários de animais e Organizações Não Governamentais (ONGs).

O serviço é gratuito e até a medicação do pós-operatório é fornecida sem nenhum custo. O procedimento de esterilização é realizado por dois veterinários e dois auxiliares em um trailer personalizado que inclui a estrutura física para a realização dos procedimentos.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que a Prefeitura celebra com muita felicidade o trabalho realizado pelo Castramóvel. “Esta é uma política pública de saúde, voltada à causa animal, de grande relevância, implantada pela administração do prefeito Marcelo Belinati. E mesmo com todos os adventos que a pandemia nos trouxe, conseguimos fazer a esterilização em 10 mil animais, de nossos protetores, cuidadores, ONGs e das famílias que se enquadram nos critérios do programa”, afirmou.

Machado destacou, ainda, que é um avanço muito grande, para a cidade de Londrina, contar com um serviço de referência e qualidade como este, que chega em todas as regiões da cidade, com foco no controle de natalidade da população animal.

O gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lyonel Martinez, ressaltou que o serviço do Castramóvel, em Londrina, não parou durante a pandemia. “Muitos municípios suspenderam o trabalho do programa durante esse período, diferente de Londrina, que não parou, apenas modificou o processo de trabalho, inserindo os protocolos de segurança emitidos pelas autoridades de saúde, para continuar realizando as esterilizações”, contou.

De acordo com Martinez, são realizados, diariamente, entre 40 e 50 agendamentos e procedimentos médico-veterinários. Segundo ele, cerca de cerca de 50% dos procedimentos realizados até agora foram de animais resgatados e cuidados pelas ONGs e pelos protetores individuais.

Cadastro

Para se cadastrar no programa, é necessário enviar uma mensagem para o número de WhatsApp (43) 99997-9755. Em seguida, é enviado um link para que o interessado faça o cadastro, que passará pela avaliação da equipe técnica do Castramóvel. Após a aprovação do cadastro, os profissionais entram em contato com o beneficiário, para fazer o agendamento do dia e horário do procedimento. É preciso ter em mãos um documento pessoal, assim como comprovantes de endereço e de renda.

Para fornecer o serviço, a Prefeitura de Londrina investiu cerca de R$ 100 mil na aquisição do Castramóvel – trailer personalizado que inclui a estrutura física para a realização dos procedimentos – e aproximadamente R$ 1 milhão no Programa de Castração Municipal, destinado ao pagamento das castrações realizadas nas clínicas contratadas pelo período de 12 meses.

NCPML