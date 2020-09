Castramóvel disponibiliza número de WhatsApp para cadastro e agendamentos

Serviço é voltado à atender a população em geral, que se enquadra nos critérios do programa; iniciativa já promoveu 4.045 procedimentos de esterilização de cães e gatos

O Castramóvel: Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos disponibiliza, a partir de quinta-feira (1), um número de WhatsApp voltado à comunidade que se enquadra nos critérios e queira fazer um cadastro para que seus cães e gatos possam passar pelo procedimento de esterilização, além de microchipagem, utilizada para identificar o animal.

Por meio do número (43) 99997-9755, o cidadão fará um cadastro e, após aprovação, a equipe do Castramóvel entrará em contato para fazer o agendamento do dia e horário do procedimento, afim de evitar aglomerações por conta da pandemia do novo coronavírus. No mesmo número, também é possível obter dúvidas e mais informações sobre o programa. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

O gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Lyonel Martinez, contou que a iniciativa visa voltar a atender a comunidade, pois, com a pandemia, o serviço havia sido suspenso temporariamente para a população em geral e estava atendendo apenas os protetores de animais e ONGs que já estavam pré-agendados. “Antes da pandemia, o agendamento do procedimento era feito diretamente no Castramóvel. Contudo, para evitar aglomerações, mudamos o nosso processo de trabalho e agora estamos disponibilizando esse número, para que a comunidade possa voltar a ser beneficiada”, explicou.

Podem fazer o cadastro, famílias em situação de vulnerabilidade social e beneficiárias de programas sociais. Para se cadastrar, o cidadão deve ter em mãos um documento pessoal, comprovante de endereço, de renda e do benefício do governo. Também são beneficiário do programa os protetores voluntários e Organizações Não Governamentais. O serviço é gratuito e até a medicação do pós-operatório é fornecida sem nenhum custo.

O Castramóvel começou a funcionar no início de março e, desde então, já promoveu 4.045 procedimentos de esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, além de microchipagem. O serviço é realizado por dois veterinários e dois auxiliares no próprio trailer personalizado que inclui a estrutura física para a realização dos procedimentos.

A Prefeitura de Londrina investiu cerca de R$ 100 mil na aquisição do veículo do Castramóvel, mais R$ 1 milhão, que será repassado à Clínica Veterinária Clinicão, contratada por licitação, a qual executará o serviço por 12 meses, contados a partir do início do trabalho.

NCPML