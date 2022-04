CCI Leste terá Feira de Promoção ao Envelhecimento Ativo e Saudável

Alunos de Farmácia e Biomedicina da Universidade Positivo farão diversas atividades com os idosos no CCI Leste; ação será nesta quarta(20)

Nesta quarta-feira (20), das 13h30 às 16h30, será realizada a Feira de Promoção ao Envelhecimento Ativo e Saudável, no Centro de Conivência da Pessoa Idosa (CCI) Leste, que fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz. A realização é da Secretaria Municipal do Idoso, em parceria com a Universidade Positivo.

Na ocasião, 27 alunos de Farmácia e Biomedicina vão realizar diversas atividades com os idosos usuários do CCI Leste, dentre elas: acolhimento, alongamento, aferição de pressão arterial, aplicação de um questionário sobre envelhecimento ativo e saudável, coffee break e sorteio de uma cesta de café da manhã. Idosos que não frequentam o CCI e queiram participar devem se inscrever antecipadamente, pelo telefone (43) 3375-0307.

O questionário que será aplicado durante a feira tem cunho acadêmico. As informações fornecidas serão confidenciais e usadas exclusivamente para o desenvolvimento do Projeto de Extensão sobre o Envelhecimento Ativo e Saudável nos CCIs do Município de Londrina.

A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini Danelon, disse que a secretaria tem investido bastante na articulação com as instituições de ensino de Londrina e que bons resultados já estão sendo observados. “São programas e projetos de extensão que estão fazendo a diferença para os idosos. Estamos atuando em diversas frentes e acreditamos que sensibilizar as instituições de ensino será essencial para preparar a cidade e os novos profissionais para o trabalho com as pessoas idosas. A soma desses projetos está colocando Londrina em um patamar elevado, no que diz respeito à promoção de qualidade de vida para os nossos idosos”, apontou.

Desde o dia 28 de março, a SMI iniciou parceria com a Universidade Positivo, por meio de projetos de extensão que envolvem alunos dos cursos de Psicologia, Farmácia e Biomedicina. O objetivo é promover a qualidade de vida e saúde dos idosos atendidos pelos CCIs Norte, Leste e Oeste.

