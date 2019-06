CCI Oeste sedia palestra sobre Exercícios e Esporte na Terceira Idade

O principal objetivo é diferenciar o esporte de alto rendimento do recreativo; não é necessário fazer inscrição prévia

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa “Benedito Camargo Sobrinho”, da Região Oeste (CCI Oeste), recebe, amanhã (6), às 14h, mais uma palestra . Desta vez, o tema será Exercícios e Esporte na Terceira Idade,ministrado pelo educador físico, Geder Harami, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Segundo Harami, o principal objetivo da palestra é diferenciar o esporte de alto rendimento do recreativo, permitindo, desse modo, a inclusão do público idoso à prática esportiva. “Os idosos pensam que não podem fazer práticas esportivas por conta da idade, mas existe o esporte de alto rendimento e o de recreação. É mais uma forma de integração, pois abrange coletividade e socialização dentro da prática da atividade física”, explicou.

Não será necessário nenhum tipo de inscrição prévia para a participação da palestra. É exigido, apenas, possuir mais de 60 anos. O encontro faz parte da programação, do Grupo de Convivência Qualidade de Vida e Cidadania, e será realizado na sede do CCI Oeste, localizada na Rua Serra Pelada, 111, no Jardim Bandeirantes.

O grupo

O Grupo de Convivência Qualidade de Vida e Cidadania é uma iniciativa dos CCIs para incentivar a participação dos idosos em diversas atividades educativas. Toda semana o CCI recebe um palestrante diferente para abordar temas pertinentes aos idosos. Depois da aula, eles participam de atividades físicas.

