CCIs Norte e Oeste promovem atividade de integração de gerações

Programação da semana conta também com palestra sobre Rótulos dos Alimentos, em parceria com a UTFPR

Os Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) Norte e Oeste estarão realizando duas atividades nesta semana: o Cinema Intergeracional com Pipoca e Chá e a palestra com o tema Rótulos dos Alimentos. As ações fazem parte da programação do mês de maio.

O Cinema Intergeracional com Pipoca e Chá é uma atividade que envolve a abertura dos CCIs não só para os idosos como também para seus familiares e a comunidade em geral. Segundo o gerente de Atenção à Pessoa Idosa, Cleir Brandão, o objetivo é promover a integração de gerações e permitir que as pessoas conheçam o espaço. “Esse tipo de ação visa o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e é propício para gerar uma reflexão sobre o respeito à pessoa idosa e sua cultura”, afirmou.

No CCI "Benedito Camargo Sobrinho" Região Oeste a ação acontecerá amanhã (29), às 14 horas. A facilitadora será a programadora cultural Elsie Almeida Machado. Já no CCI Norte a atividade será na quinta-feira (30), às 13h30, com a assistente social Gleycielle Tamires Kawana dos Santos. Devido à maior demanda nesta unidade, o espaço ficou limitado a 30 vagas. A participação é garantida por ordem de chegada e não é necessário fazer inscrição prévia.

A palestra de Rótulos dos Alimentos será realizada no encontro do Grupo de Convivência Qualidade de Vida e Cidadania, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Quem ministra é o professor do curso superior de Tecnologia em Alimentos, Paulo de Tarso, que irá esclarecer questões importantes sobre as informações presentes nas embalagens. “Nesta palestra o idoso irá aprender a desvendar as siglas de algumas substâncias e entender a relação delas com certas doenças, como diabetes e hipertensão, por exemplo. Dessa forma eles podem passar a buscar alimentos mais adequados ou balancear a dosagem, de acordo com suas necessidades”, ressaltou Brandão.

A palestra é voltada para o público acima de 60 anos e para participar basta comparecer no local, no dia e horário marcados. No CCI "Benedito Camargo Sobrinho" na Região Oeste será na quinta-feira (30), às 14 horas, e no CCI Norte a palestra acontecerá na sexta-feira (31), às 9h30.

O CCI "Benedito Camargo Sobrinho" Região Oeste está localizado na Rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes. Já o CCI Norte fica na Rua Luiz Brugin, 570 (esquina com Saul Elkind), Conjunto Maria Cecília.