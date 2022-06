CEI Jurema Neves Canziani será entregue reformado à região sul na segunda-feira (13)

Espaço ganhou uma série de melhorias, em uma obra inédita de ampla reforma após mais de 30 anos; houve pintura geral, adequações na cobertura, muro, portão, salas de aula, novos pisos e outras intervenções

A comunidade escolar do Conjunto Roseira, na região sul de Londrina, receberá na próxima segunda-feira (13), às 9h, a entrega da aguardada reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Jurema Neves Canziani. A unidade escolar filantrópica foi totalmente renovada pela Prefeitura de Londrina, com quem mantém convênio, e agora oferece estrutura mais confortável, segura e adequada para atender as 78 crianças matriculadas no local, toda a equipe de trabalho e famílias. O prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, participam da solenidade de entrega da obra. O CEI fica na rua Deputado Agnaldo Pereira Lima, 50.

Inaugurado em 1988, este CEI nunca recebeu, ao longo de mais de três décadas, nenhuma reforma completa e significativa em seu espaço físico, exceto reparos pontuais. Com investimento de R$ 150 mil, a Prefeitura realizou uma série de melhorias na unidade, que atende crianças entre 4 meses e 3 anos de idade, em período integral.

Toda a área interna recebeu a instalação de novos pisos e revestimentos, houve adequações em paredes, portas e janelas, troca de vidros e construída uma nova parte do telhado, bem como o fechamento do muro e reparo na calçada. O CEI ganhou mais uma sala de aula, passando de quatro para cinco ambientes para atividades dos alunos, pintura externa e interna completa, totalizando mais de 1.700 metros, e adaptações no portão. Também foram feitos trabalhos de manutenção na iluminação, entre outras intervenções.

Além dos serviços componentes desta obra de reforma, o CEI também adequou a nova área de parquinho, agora coberta, que foi estruturada com equipamentos comprados e repassados pela Prefeitura por meio de ação feita durante a pandemia. O local conta com cama elástica, piscina de bolinhas e cavalinhos de brinquedo.

Há 14 anos à frente da direção do CEI Jurema Neves Canziani, Luciani Drumond contou que a revitalização é de grande importância para toda a equipe da unidade e as famílias das crianças. “A entrega será um momento de muita alegria e satisfação para nós, podendo celebrar essa conquista que é inédita e tão aguardada. A qualidade da obra é muito boa, cumprindo o planejamento que enviamos à Secretaria Municipal de Educação, e estamos felizes com o resultado”, disse.

Ainda segundo a diretora, a obra priorizou mais as melhorias nas áreas internas utilizadas e usufruídas pelos alunos. “Pensamos em promover adequações gerais importantes, contemplando vários ambientes por onde todos passam, mas focando principalmente no bem-estar e conforto dos pequenos, para aprimorar a qualidade do aprendizado”, relatou.

O Município de Londrina repassa a este CEI, anualmente, o montante de R$ 469.287,24 para manter o funcionamento deste espaço, cujos recursos são geridos pela Associação Pró Criança. A obra foi executada pela empresa ACON – Terceirização e Serviços Técnicos Eireli

Renovação das creches em Londrina – Com mais esta entrega, a Prefeitura chega a nove Centros de Educação Infantil (CEI) reformados na cidade. Ao todo, 50 CEIs filantrópicos conveniados com o Município passam por melhorias.

As ações fazem parte de um pacote de R$ 8 milhões de investimentos, em que o valor do repasse varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de educação, por isso aquelas que têm até 50 alunos matriculados recebem R$ 100 mil. Já as creches com 51 a 150 crianças recebem R$ 150 mil e para aquelas com mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil. Esse pacote de reformas foi anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati, em dezembro de 2021.

