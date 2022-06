CEI Maria Helena de Castro Costa e Januário II é entregue revitalizado pela Prefeitura

Unidade recebeu repasse de R$ 200 mil do Município para elaborar o projeto e contratar a reforma, que foi a maior já realizada em sua história

O Centro de Educação Infantil (CEI) filantrópico Maria Helena de Castro Costa e Januário II, que passou por uma reforma completa, foi entregue ontem (10) à tarde pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME). A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Marcelo Belinati; da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes; da diretora da unidade, Tânia Aparecida Betti dos Santos; e da presidente da Associação Ano 53, entidade mantenedora do CEI, Cláudia Freitas Ribeiro. Também compareceram diversas outras autoridades e lideranças (veja lista completa abaixo).

Nos 35 anos de existência da unidade, essa foi a maior revitalização pela qual o local já passou, possibilitada pelo repasse de R$ 200 mil que havia sido feito pelo Município, em dezembro de 2021. Na ocasião, 50 CEIs de Londrina receberam entre R$ 100 mil e R$ 200 mil por unidade, totalizando um repasse de R$ 8 milhões para que elaborassem seus projetos e contratassem suas reformas. Localizado na Rua Aurélio Buarque de Holanda, 1050, Conjunto Parigot de Souza (zona norte), o CEI Maria Helena atende 164 crianças de 4 meses a 4 anos, em período integral e parcial, e possui 22 funcionários.

O prefeito Marcelo Belinati destacou o caráter inédito do projeto de revitalização das creches filantrópicas. “Desde o início da gestão, estabelecemos que uma de nossas prioridades seria cuidar dos CEIs com a mesma atenção e carinho que destinamos aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Temos trabalhado muito na área da Educação, com afinco, e isso vai se refletir nas próximas gerações e trazer benefícios para a cidade”, afirmou.

Entre diversas melhorias realizadas no CEI Maria Helena, estiveram o fechamento e manutenção da cobertura; colocação de janelas e porta de madeira; retirada de goteiras e infiltrações; instalação de lâmpadas de LED; confecção de prateleiras em alvenaria; colocação de um portão pequeno separando o berçário de outro ambiente; inserção de rampas de acessibilidade e de vidros entre as salas de estimulação e dormitório no berçário.

Além disso, também foi feito o revestimento da parede interna do berçário; retirada das infiltrações do teto da cozinha para a colocação de gesso no teto; troca do piso da unidade; e fixação de ventiladores. A empresa responsável pelos serviços foi a M. F Construção Civil e Incorporação Imobiliária Ltda, que venceu a pesquisa pública de preços.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, elogiou o trabalho realizado pela instituição e salientou que os oito CEIs que entregaram suas reformas até o momento primaram pela qualidade dos serviços. “Essas obras tem proporcionado uma verdadeira transformação às creches filantrópicas, o que melhora ainda mais o atendimento oferecido às crianças, além de gerar emprego e renda para os trabalhadores e empresas de construção. Os pais e responsáveis pelos alunos têm percebido as melhorias e isso é muito positivo, pois eles valorizam a maneira como os recursos repassados pela Prefeitura foram investidos”, disse.

De acordo com a diretora do CEI Maria Helena de Castro Costa e Januário II, Tânia Aparecida Betti dos Santos, o repasse feito pela Prefeitura foi muito importante, pois permitiu a execução de diversas obras de que a unidade necessitava havia muito tempo. “A nossa instituição sempre primou pela qualidade e pelo bem-estar das crianças, mas sempre enfrentamos desafios para manter o espaço físico; precisávamos da ajuda financeira de amigos e também tínhamos que realizar promoções, rifas e outras atividades para arrecadar recursos. Para nós, é um engrandecimento e uma honra nos sentirmos valorizados e percebermos que a filantropia é vista de uma outra forma por essa administração, e agradecemos à Prefeitura”, disse.

A presidente da Associação Ano 53, Cláudia Freitas Ribeiro, se disse muito contente com os resultados da reforma, e ressaltou que o Município também tem contribuído de outras formas com as creches filantrópicas. “A Prefeitura também contribui com uniformes, merenda, material escolar, e tudo o mais que nós precisamos. Isso tem sido maravilhoso, porque essa gestão tem dado uma atenção muito necessária e bem-vinda para as unidades filantrópicas”, disse.

Autoridades presentes

Também compareceram à entrega da reforma o deputado federal Diego Garcia; o presidente da Câmara Municipal, vereador Jairo Tamura; o vereador Matheus Thum; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; o ex-prefeito de Cambé, José do Carmo Garcia; os padres Reinaldo e Chico; e familiares da patrona da unidade, Maria Helena de Castro Costa e Januário.

NCPML