CEI Nossa Senhora do Carmo no Ouro Branco é entregue após reforma pela Prefeitura

Diversas melhorias foram realizadas no centro, que recebeu a primeira reforma desde a sua inauguração, em 1987

A comunidade da região sul de Londrina amanheceu em festa, segunda-feira, devido à solenidade de entrega da reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Nossa Senhora do Carmo, realizada pela Prefeitura. O local recebeu R$ 150 mil do Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para fazer a primeira reforma do espaço após 35 anos da inauguração.

Com este recurso, diversas melhorias puderam ser realizadas no centro, que tornaram a creche muito mais aconchegante, acolhedora e alegre, para bem atender as crianças que estudam no local, bem como os seus funcionários. A reforma abrangeu desde e parte de tubulação de água e esgoto, até a fachada. Todas as janelas e portas deterioradas foram trocadas por novas, e o piso antigo, que estava solto e danificado, foi substituído por porcelanato.

Além disso, foram trocadas as cubas das pias da cozinha e as que são utilizadas pelas crianças para lavarem as mãos; instalados granitos nos banheiros e na cozinha para garantir maior tempo de uso das bancadas; instalado portão elétrico; e foi feita a pintura do centro por dentro e por fora. Outra grande conquista realizada por meio da reforma foi a compra e instalação de um sombrite, na área externa onde fica o parque em que as crianças brincam, permitindo que elas se protejam do sol forte. A empresa responsável pelos serviços foi a GSB-Reformas e Construção, que venceu a pesquisa de preço pública.

O CEI Nossa Senhora do Carmo atende 105 crianças de 1 a 3 anos em período integral. Ele é mantido pela Associação do Centro Ouro Branco de Assistência ao Menor que recebe R$ 53.362,88 por mês da Prefeitura de Londrina para a manutenção do espaço. O executivo também fornece a merenda e os uniformes escolares para os alunos.

O CEI é o sétimo entregue pela Prefeitura após as obras de revitalização, integrando um pacote de reforma e manutenção de 50 CEIs que está em curso. O Município está investindo cerca de R$ 8 milhões em recursos municipais na iniciativa. O valor repassado varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades. As que têm até 50 alunos matriculados receberam R$ 100 mil, as com 51 a 150 crianças obtiveram R$ 150 mil e para aquelas que têm mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que a reforma dos 50 CEIs é uma ação inédita da Prefeitura de Londrina. “As creches filantrópicas se mantêm com bastante dificuldade, muitas vezes têm que vender pizza, salgados, para conseguir pagar as contas. E nesta ação, a Prefeitura destinou mais de R$ 8 milhões para que elas pudessem fazer as reformas necessárias em seus prédios. Esta é a primeira ação, dentre outras que iremos fazer, com o objetivo de dar melhores condições de trabalho para toda a equipe pedagógica e para atender bem as nossas crianças”, apontou.

A secretária da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes, enfatizou que o CEI Nossa Senhora do Carmo foi transformado após a reforma. “Estamos muito felizes com o resultado que vimos aqui, foram feitas muitas melhorias que possibilitarão prestar um atendimento mais acolhedor às nossas crianças. O espaço está muito mais bonito e acolhedor e isso tem um impacto até mesmo na rua da creche”, disse.

A diretora da unidade, Cristina Santos de Lima, salientou que o recurso para a reforma chegou na melhor hora possível. “Nós tínhamos duas portas de banheiros interditadas há 10 anos, porque não era só um entupimento, o encanamento estava muito velho. Com este recurso, conseguimos fazer a reforma no encanamento, no piso e na cozinha, que não tinha mais condições de fazer consertos, pois os reparos pontuais que fazíamos logo estragavam novamente. Agora refizemos tudo, inserimos vidro temperado, granito, azulejos, pintura, melhoramos o parque, com a colocação do sombrite, e tudo isso nos permite ofertar um espaço para atender as crianças com muita qualidade”, expôs.

Escola Mábio Gonçalves Palhano

Durante a solenidade, o prefeito também anunciou a reforma da Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano, também localizada na região sul, prevista para iniciar no começo de 2023. Segundo ele, esta é uma das escolas mais antigas de Londrina, inaugurada em 1970, por isso ela será completamente reconstruída. “Durante a reforma os alunos serão alocados em outros espaços, de forma provisória, para que possamos construir uma escola novinha, moderna, com tudo que tem de bom para atender as nossas crianças”, frisou o prefeito Marcelo Belinati.

Entre os presentes na solenidade, também estiveram o vice-prefeito, João Mendonça; o chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; os vereadores Lenir de Assis, Giovani Mattos e Chavão; a presidente da Associação do Centro Ouro Branco de Assistência ao Menor, Maria do Carmo Pinhatari Ferreira, e a vice-presidente Elza da Costa; Durvaldo Pereira da Silva e Aparecida Pereira da Silva, colaboradores do CEI, junto com direção da Associação Ouro Branco.

NCPML